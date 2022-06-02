Google不藏了？Pixel 7原型機莫名曝光被「拍賣」 還用這台新手機拍照
太會了吧
去年在 Google Pixel 6 正式發表前，手機的外型、規格幾乎可以說是被爆光光，今年 Google 則是搶先一步（？）在 I/O 大會上自己先公開 Pixel 7 系列的外觀，並直接預告會在秋季上市。不過就在本週二，eBay 上卻出現了黑色的 Pixel 7 原型機，甚至還可以從玻璃機身的反光發現照片是用 Pixel 7 Pro 所拍攝的。
Pixel 7 的機背採用玻璃材質，邊框則是霧面磨砂設計，不同的地方是，機身背後的鏡頭模組從原本的黑框，改為銀色的鋁金屬，所以可以更明顯的看到 Pixel 7 的雙主鏡頭，以及 Pixel 7 Pro 的三顆鏡頭（而 Pixel 7 Pro 的鏡頭看起來就是個非常有存在感的驚嘆號。
雖然 eBay 上這款黑色 Pixel 7 原型機的拍賣頁面在不久後就被移除，除了外型直接被曝光之外，賣家也透露 Pixel 7 的儲存空間為 128GB，並無懸念的會是搭載 Android 13 作業系統。距離秋天，也就是 Pixel 7 系列正式發表的日子還有幾個月，沒想到現在原型機直接曝光，但想想前陣子 Pixel Watch 的原型機也是在發表前大外流，Google 不愛給我們驚喜這件事真的沒有讓人很意外XDDD。
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【周報】你有沒有中了除溼機5大NG行為？
▪ 有影／驚嘆號螢幕無懸念啦！iPhone 14 Pro外型被這廣告1秒外洩
▪ 為什麼101輸它！Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼：怎麼一回事
▪ 你埋單嗎？iPhone 14 Pro四色全曝光！「仙氣紫」非以往的紫 果粉嫌像褪色
▪ Netflix為迷因「買不到快篩」道歉 提3承諾改善仍掀網友互戰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言