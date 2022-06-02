Google不藏了？Pixel 7原型機莫名曝光被「拍賣」 還用這台新手機拍照

太會了吧

去年在 Google Pixel 6 正式發表前，手機的外型、規格幾乎可以說是被爆光光，今年 Google 則是搶先一步（？）在 I/O 大會上自己先公開 Pixel 7 系列的外觀，並直接預告會在秋季上市。不過就在本週二，eBay 上卻出現了黑色的 Pixel 7 原型機，甚至還可以從玻璃機身的反光發現照片是用 Pixel 7 Pro 所拍攝的。

Pixel 7 的機背採用玻璃材質，邊框則是霧面磨砂設計，不同的地方是，機身背後的鏡頭模組從原本的黑框，改為銀色的鋁金屬，所以可以更明顯的看到 Pixel 7 的雙主鏡頭，以及 Pixel 7 Pro 的三顆鏡頭（而 Pixel 7 Pro 的鏡頭看起來就是個非常有存在感的驚嘆號。

（圖／電獺少女提供）

雖然 eBay 上這款黑色 Pixel 7 原型機的拍賣頁面在不久後就被移除，除了外型直接被曝光之外，賣家也透露 Pixel 7 的儲存空間為 128GB，並無懸念的會是搭載 Android 13 作業系統。距離秋天，也就是 Pixel 7 系列正式發表的日子還有幾個月，沒想到現在原型機直接曝光，但想想前陣子 Pixel Watch 的原型機也是在發表前大外流，Google 不愛給我們驚喜這件事真的沒有讓人很意外XDDD。

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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