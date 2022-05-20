全球手機暢銷排行 數據證明iPhone小手機掰掰、安卓最夯是它

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 13系列加起來占了iPhone 2022年第1季的總收入84%，其中又以iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max賣的最好。示意圖。記者季相儒／攝影
iPhone 13系列加起來占了iPhone 2022年第1季的總收入84%，其中又以iPhone 13、iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max賣的最好。示意圖。記者季相儒／攝影

來猜猜哪款手機賣得最好吧！根據外媒報導，2022年第1季全球暢銷智慧型排行榜前5名，不意外地蘋果iPhone 13拿下第1名，顯示著蘋果年初一度爆缺貨危機，但仍然不減其買氣。

據外媒PhoneArena報導，IDC市調報告指出2022年第1季（Q1）全球暢銷智慧型排行榜前5名依續為iPhone 13、iPhone 13 Pro Max、Galaxy A12、iPhone 13 Pro和Galaxy A32。但這份排名並未有詳細的銷售數字。

蘋果6.7吋iPhone 13 Pro Max占據第2名、6.1吋的iPhone 13 Pro為第4名，顯示果粉願意多花一點錢買大尺寸或是高規格，也意味著未來改為橫向驚嘆號挖孔螢幕設計的iPhone 14 Pro系列可能會有更大的需求，並且6.1吋和6.7吋的iPhone手機成為蘋果「最完美的尺寸」，這也難怪外傳看不到「小手機」iPhone 14 mini銷售訊息，改推iPhone 14 Max。

IDC市調報告指出2022年第1季（Q1）全球暢銷智慧型排行榜前5名依續為iPhone 13、iPhone 13 Pro Max、Galaxy A12、iPhone 13 Pro和Galaxy A32。（翻攝自推特fjeronimo）
IDC市調報告指出2022年第1季（Q1）全球暢銷智慧型排行榜前5名依續為iPhone 13、iPhone 13 Pro Max、Galaxy A12、iPhone 13 Pro和Galaxy A32。（翻攝自推特fjeronimo

據報導，iPhone 13系列加起來占了iPhone 2022年第1季的總收入84%，其餘收入則來自2022年版的 2022 年前三個月 iPhone 總收入的 84%。其餘收入來自 iPhone 11、iPhone 12和iPhone SE 3。

安卓陣營部分，僅有三星的Galaxy A12和Galaxy A32進攻第3名和第5名，而三星大推的旗艦級手機Galaxy S22與S22+都未入榜，反而在中階或入門款的手機居於領先地位。

延伸閱讀

蘋果秋季發表日期曝光 不只iPhone 14...爆料客點名4大新品

鏡頭史上最大粒！iPhone 14 Pro Max真的長這樣 實體模型機比拚3重點

看過滑鼠這顆球嗎？他挖寶釣出網友回憶：比光學的還好用

12歲男戴AirPods Pro因這事件聽力受損 母告蘋果產品有缺陷

相關新聞

全球手機暢銷排行 數據證明iPhone小手機掰掰、安卓最夯是它

來猜猜哪款手機賣得最好吧！根據外媒報導，2022年第1季全球暢銷智慧型排行榜前5名，不意外地蘋果iPhone 13拿下第1名，顯示著蘋果年初一度爆缺貨危機，但仍然不減其買氣。

12歲男戴AirPods Pro因這事件聽力受損 母告蘋果產品有缺陷

國外有一名青少年因配戴 AirPods 看 Netflix 時，卻因無預警的 Amber Alert（安珀警戒，美國失蹤人口的緊急廣播回報），而尖銳的警報聲響損壞了他的耳膜。

蘋果向董事會展示AR/VR裝置 研發進後期 產品快亮相了

知情人士透露，蘋果公司高階主管上周向董事會展示了即將面世的AR/VR混合實境頭戴式裝置，顯示其研發已經進入後期階段。再加...

鏡頭史上最大粒！iPhone 14 Pro Max真的長這樣 實體模型機比拚3重點

iPhone 14 Pro系列要「揮別瀏海」係金ㄟ嗎？現在有YouTuber聲稱拿到iPhone 14 Pro Max實機大小的模型機，並且與iPhone 13 Pro Max比較實際大小，似乎都跟謠言相差不遠，《聯合新聞網》整理這次實體模型機的3大點比一比。

蘋果秋季發表日期曝光 不只iPhone 14...爆料客點名4大新品

每年重大的秋季蘋果發表會即將登場，據悉今年的秋季發表會日期訂於9月13日，因疫情取消的實體發表會似乎也有望回歸。 在這場蘋果發表會中，除了有果粉們引頸期盼的iPhone 14系列新機，知名爆料客

iPhone維修指數大比拚 這3款機型主人哭哭：榮登最難修寶座

蘋果3C產品出了好幾代，iPhone更一舉拿下市占率第一殊榮，但你知道最難維修的機型是哪一款嗎？ 據統計，法國2016年平均每位居民製造4.6噸垃圾，其中包括不少電子產品，因此為了避免不必要的電

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。