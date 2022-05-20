全球手機暢銷排行 數據證明iPhone小手機掰掰、安卓最夯是它

來猜猜哪款手機賣得最好吧！根據外媒報導，2022年第1季全球暢銷智慧型排行榜前5名，不意外地蘋果iPhone 13拿下第1名，顯示著蘋果年初一度爆缺貨危機，但仍然不減其買氣。

據外媒PhoneArena報導，IDC市調報告指出2022年第1季（Q1）全球暢銷智慧型排行榜前5名依續為iPhone 13、iPhone 13 Pro Max、Galaxy A12、iPhone 13 Pro和Galaxy A32。但這份排名並未有詳細的銷售數字。

蘋果6.7吋iPhone 13 Pro Max占據第2名、6.1吋的iPhone 13 Pro為第4名，顯示果粉願意多花一點錢買大尺寸或是高規格，也意味著未來改為橫向驚嘆號挖孔螢幕設計的iPhone 14 Pro系列可能會有更大的需求，並且6.1吋和6.7吋的iPhone手機成為蘋果「最完美的尺寸」，這也難怪外傳看不到「小手機」iPhone 14 mini銷售訊息，改推iPhone 14 Max。

IDC市調報告指出2022年第1季（Q1）全球暢銷智慧型排行榜前5名依續為iPhone 13、iPhone 13 Pro Max、Galaxy A12、iPhone 13 Pro和Galaxy A32。（翻攝自推特fjeronimo）

據報導，iPhone 13系列加起來占了iPhone 2022年第1季的總收入84%，其餘收入則來自2022年版的 2022 年前三個月 iPhone 總收入的 84%。其餘收入來自 iPhone 11、iPhone 12和iPhone SE 3。

安卓陣營部分，僅有三星的Galaxy A12和Galaxy A32進攻第3名和第5名，而三星大推的旗艦級手機Galaxy S22與S22+都未入榜，反而在中階或入門款的手機居於領先地位。

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