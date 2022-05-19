蘋果秋季發表日期曝光 不只iPhone 14...爆料客點名4大新品

每年重大的秋季蘋果發表會即將登場，據悉今年的秋季發表會日期訂於9月13日，因疫情取消的實體發表會似乎也有望回歸。

在這場蘋果發表會中，除了有果粉們引頸期盼的iPhone 14系列新機，知名爆料客LeaksApplePro更揭露此次發表會可期待的4大新品。

iPhone 14系列將捨棄5.4吋的mini款，傳有4款分別是iPhone 14、14 Max、14 Pro、14 Pro Max，但LeaksApplePro透露這4款iPhone 14系列新機的外觀設計與iPhone 13幾乎相似。

iPhone 14螢幕是6.1吋，要價799美元（約新台幣23785元），iPhone 14 Max螢幕則為6.7吋，價格是899美元（約新台幣26762元）；兩款皆搭載A15晶片。

Breaking: Water is wet. https://t.co/fhIB7fzmF6 — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) 2022年4月25日

iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max將迎來全新提升，外觀上是藥丸狀的挖孔螢幕，搭載4800萬像素新相機，並具備A16晶片。定價方面，iPhone 14 Pro為1099美元（約新台幣32787元），iPhone 14 Pro Max則為1199美元（約新台幣35705元）。過去《聯合新聞網》也詳細整理外媒對iPhone 14 Pro Max曝光重點，如機身寬度變窄、厚度變厚及鏡頭模組整體變大等特色也是一大改變。

此外，蘋果似乎有意取消iPhone 14系列新機的128GB容量，改以256GB起跳，但LeaksApplePro對這項重大改變也不敢直接說死。

The new iPhone 14 Pro model will look like this, I personally like it pic.twitter.com/jptub4K7qp — Majin Bu (@MajinBuOfficial) 2022年4月25日

第二代AirPods Pro終將於今年的秋季發表會亮相。與第一代不同的是，第二代將使用全新解碼器、無柄握設計及提升降噪技術。定價方面，第二代AirPods Pro價位落在299美元左右（約新台幣8905元），與第一代定價7990元高出約910元。

此外，LeaksApplePro語帶玄機地說「希望可以提供白色款」，似乎暗示著第二代AirPods Pro將有別過去只有白色款式，將推出其他顏色供消費者選購。

AirPods（左）、AirPods Pro（右）示意圖。報系資料照／記者黃筱晴攝影

Apple Watch今年傳將推出3種版本，除了Apple Watch Series 8、平價版SE之外，還會有強調保護力的極限運動版本。不過，LeaksApplePro透露此次新品應著重於內部系統更新，外觀設計並不會帶來改變。

LeaksApplePro特別揭露極限運動版本的定價，「不要期待它會比Series 8便宜，價格大概會是399美元（約新台幣11880元）」。

傳言今年將推出2款全新Mac—MacBook Pro及M2 Mac mini Pro，且今年秋季就會上市，但LeaksApplePro坦言有鑑於中國大陸部分城市封城影響，恐致這2款全新Mac無法如期出售。

圖為2021年推出的MacBook Pro。 示意圖／歐新社

商品推薦