不只明年iPhone 15推USB Type-C 蘋果還有5產品將掰了Lightning接孔
歐盟日前積極推動手機統一USB Type-C接孔，外傳蘋果也著手測試USB Type-C版的iPhone。知名分析師郭明錤表示，明（2023）年的iPhone 15將改為USB Type-C，另外還有5大產品也有機會順勢轉換。
蘋果的Lightning接孔首次出現在2012年的iPhone 5，至今已有10年，上（4）月歐洲議會與消費者保護委員會（IMCO）以43票贊成、2票反對的壓倒性票數通過支持電子裝置統一USB Type-C規格的草案。面對多數手機品牌都採用USB Type-C，也讓蘋果不得不思考是否要改變接孔。
外媒報導蘋果正在測試USB Type-C接頭的iPhone，並會推出轉接Lightning接孔的配件，可讓未來的新iPhone可以相容現有的Lightning接孔周邊產品。到底何時會推出USB Type-C版的iPhone呢？知名分析師郭明錤透露，最快會在2023年的iPhone 15露面。
郭明錤還提到，由於因無線技術的限制，與MagSafe磁吸充電相關產品或系統仍不成熟，要發展「無接孔」版本iPhone可能會有問題。另外，他推測AirPods耳機、巧控鍵盤、巧控板、巧控滑鼠（Magic Mouse）及MagSafe行動電源都有望將接頭改為USB Type-C。
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