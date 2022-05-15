iPhone真的有USB-C了？傳蘋果正在測試裝置、未來還多這一物

彭博新聞引述消息來源指稱，蘋果目前已經著手測試採用USB-C連接埠的iPhone，同也將準備對應轉接Lightning介面的配件，讓新款iPhone仍可相容現有對應Lightning介面的周邊。

若消息屬實，意味蘋果最終仍會向歐盟提出要求低頭，畢竟在目前多數手機品牌都已經採用USB-C作為統一連接標準，加上目前諸多配件都改以USB-C作為主要連接介面，或許蘋果也將調整長久以來在iPhone使用Lightning的設計。

其實先前已經有不少傳聞表示蘋果內部正在測試以USB-C連接埠為設計的iPhone，但直到去年推出的iPhone 13系列依然維持使用Lightning連接介面，顯然在歐盟全面強制採用USB-C作為電子產品統一使用介面規格前，蘋果仍會堅持在iPhone產品使用Lightning介面設計。

不過，從Mac與iPad多半已經採用USB-C連接埠設計，蘋果接下來勢必也會在某個階段讓iPhone，以及諸多以Lightning作為充電連接介面的週邊產品，陸續改為使用USB-C連接埠吧？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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