快訊

整理包／3類人明天起接種第四劑 8大QA一次查

iPhone真的有USB-C了？傳蘋果正在測試裝置、未來還多這一物

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞引述消息來源指稱，蘋果目前已經著手測試採用USB-C連接埠的iPhone，同也將準備對應轉接Lightning介面的配件，讓新款iPhone仍可相容現有對應Lightning介面的周邊。

若消息屬實，意味蘋果最終仍會向歐盟提出要求低頭，畢竟在目前多數手機品牌都已經採用USB-C作為統一連接標準，加上目前諸多配件都改以USB-C作為主要連接介面，或許蘋果也將調整長久以來在iPhone使用Lightning的設計。

其實先前已經有不少傳聞表示蘋果內部正在測試以USB-C連接埠為設計的iPhone，但直到去年推出的iPhone 13系列依然維持使用Lightning連接介面，顯然在歐盟全面強制採用USB-C作為電子產品統一使用介面規格前，蘋果仍會堅持在iPhone產品使用Lightning介面設計。

不過，從Mac與iPad多半已經採用USB-C連接埠設計，蘋果接下來勢必也會在某個階段讓iPhone，以及諸多以Lightning作為充電連接介面的週邊產品，陸續改為使用USB-C連接埠吧？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 品牌

延伸閱讀

Apple TV今年下半年推出？傳價格可能更低

蘋果iOS 15.5等RC版本更新釋出 聞香已久的通用控制終於轉正！

三星Galaxy S22才上市兩個月 二手市場貶值掉價快50%

蘋果「舊換新」突襲推限時優惠 買全新iPhone 13 mini不到3000元

相關新聞

iPhone真的有USB-C了？傳蘋果正在測試裝置、未來還多這一物

彭博新聞引述消息來源指稱，蘋果目前已經著手測試採用USB-C連接埠的iPhone，同也將準備對應轉接Lightning介面的配件，讓新款iPhone仍可相容現有對應Lightning介面的周邊。

「iPod之父」法代爾：元宇宙將助長酸民的風氣

「iPod之父」法代爾（Tony Fadell）警告，所謂的元宇宙，可能創造更多網路酸民，破壞人際互動。

Google新品6亮點／Pixel Watch今秋登場、Pixel 6a超省電 預告AR眼鏡

Google在11日發表多項硬體新品，最吸睛的是推出首款智慧手表Pixel Watch，尋求與甚受市場歡迎的蘋果Appl...

打造元宇宙金融 Facebook Pay宣布更名為Meta Pay

Meta 的 Fintech 新任負責人 Stephane Kasriel 表示Facebook Pay將更名為Meta Pay，隨著這樣的品牌重塑，Meta Pay將加強現有市場的支付服務，而非拓展

Netflix最快今年底將推廣告版本 並對非同住人共享帳號情況額外收費

紐約時報取得Netflix內部備忘錄內容，顯示Netflix將會在今年底之前宣布推出以廣告支撐播放成本的服務版本，同時也預期針對長期與他人共享帳號的訂閱用戶收取額外使用費。

Google翻譯增加24種新語言 計畫推「翻譯眼鏡」即時溝通

Google翻譯一直是Google相當重要的產品，目的就是為了消弭語言之間的溝通隔閡，藉此讓知識、情感可以更容易交流。而在此次Google I/O 2022中，Google也將Google翻譯列為重點更新項目，分別宣布增加支援24種新語言，同時也宣布啟用全新訓練模式，進而讓Google翻譯可以有更多應用可能性，甚至也提出整合Google翻譯功能的智慧眼鏡，讓不同語言使用者能透過即時翻譯進行溝通。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。