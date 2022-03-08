他開啟iPhone這功能...AirPods收音效果爆棚 網驚：神發明

去年底釋出測試版本，並且預告將在今年第一季底推出的Android 12L，目前確定將在今年針對三星、聯想及微軟裝置，以及更多平板與螢幕可凹折裝置釋出更新，而Pixel 3a、Pixel 4、Pixel 4a、Pixel 5與Pixel 5a都會從即日起陸續收到更新通知，而Pixel 6系列機種則預計會在3月底獲得升級。

2022-03-08 13:32