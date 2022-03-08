他開啟iPhone這功能...AirPods收音效果爆棚 網驚：神發明
藍牙耳機既方便又實用，功能也不斷推陳出新。近日，就有網友發起討論AirPods收音效果問題，他發現使用「語音隔離」功能後明顯獲得改善，網友們也紛紛贊同，直呼「語音隔離」真的是一項超神發明！
這名網友在PTT發文分享，過去使用體驗認為AirPods收音效果不盡理想，但自從測試iOS15「語音隔離功能」後驚覺情況獲得改善。文章曝光後引起許多網友跟著贊同，「吹風機的聲音也可以過濾掉，真的很厲害」、「每天通勤開啟語音隔離，不論開車、搭捷運吵雜人聲或風聲，大部分都能濾掉」、「感謝告知，下次打開功能試試看！」、「沒開的話，每次跟朋友講電話背景音都大到聽不清楚」。
去（2021）年9月，iOS15更新語音隔離功能，將麥克風細分出「標準」、「語音隔離」和「寬廣頻譜」3項功能，選擇「語音隔離」即可將人聲增強，達到環境抗噪且放大此端說話聲的效果，而「寬廣頻譜」則反之，該功能可放大此端背景音，或把其他好友說話的聲音也收錄進去。
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