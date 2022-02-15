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「聽不見噪音只剩人聲」52萬人讚iPhone神奇功能、想使用注意這眉角

聯合新聞網 / 綜合報導
蘋果在2021年9月更新iOS 15，其中可以在視訊通話時使用麥克風的「語音隔離」功能，讓不少人大呼實用。（美聯社） 美聯社
蘋果在2021年9月更新iOS 15，其中可以在視訊通話時使用麥克風的「語音隔離」功能，讓不少人大呼實用。（美聯社） 美聯社

iPhone的手機功能不斷推陳出新，也許你還沒發現這些實用功能喔。一名日本網友表示，她用LINE與好友通話，對方使用iPhone新功能「声を分離（語音隔離）」後，竟然聽不到對方使用吹風機的聲音，只剩下人聲，讓她直呼神奇。

使用iPhone的一名日本網友在推特上表示，日前用LINE打給好友時，對方似乎正在使用吹風機把頭髮吹乾，但全程都沒聽到吹風機的聲音，讓她覺得「為什麼？」，隨後發現iPhone裡右上角的麥克風設定成「声を分離（語音隔離）」後，就能過濾掉人聲以外的噪音，讓人聲更清晰、通話更為順利，即使在外面通話也不怕有吵雜聲「來亂」，令她大讚超實用，她將該文分享後吸引超過52萬人按讚、9.5萬人轉貼。

經實測，使用LINE或FaceTime等視訊軟體，目前似乎無法在「耳朵貼著手機純語音通話」的情況下在視訊軟體使用「語音隔離」功能，要透過擴音或戴上耳機才能開啟，而視訊通話則可正常使用。（讀者提供）
經實測，使用LINE或FaceTime等視訊軟體，目前似乎無法在「耳朵貼著手機純語音通話」的情況下在視訊軟體使用「語音隔離」功能，要透過擴音或戴上耳機才能開啟，而視訊通話則可正常使用。（讀者提供）

事實上這個神奇的過濾噪音功能是蘋果在去年9月更新的iOS 15其中一項功能，可以在通話時將麥克風功能3選1：

1.標準：一般模式

2.語音隔離：就像是人聲增強抗噪模式，能將背景噪音降至最低，讓你的聲音格外清晰集中，在戶外時通話，對方也能聽得很清楚。

3.寬廣頻譜：正好與語音隔離模式相反。當你說話時，如果想讓對方聽見當時周圍的音樂或聲音、或是把其他好友講話的聲音也收錄進去可用該模式。

實測戴耳機也可用語音隔離

該麥克風功能可以在FaceTime、LINE、Meet、Zoom等視訊軟體使用。不過，《聯合新聞網》實測，若對方已開啟「語音隔離」、並站在音量大聲的電視前面對話時，真的只會剩下人聲，相當神奇；但若再調回「標準」，電視聲音瞬間出現蓋過人聲，「語音隔離」真的非常實用。

不過需要注意的是，一般打電話號碼通話無法使用，再來是目前似乎無法在「耳朵貼著手機純語音通話」的情況下在LINE或FaceTime等視訊軟體使用「語音隔離」，想要在語音通話開啟該功能，只能透過「擴音」或是戴上耳機才能開啟「語音隔離」過濾噪音，而視訊通話則可正常使用。

蘋果在2021年9月更新iOS 15，其中麥克風的「語音隔離」等新功能，僅限配備至少A12仿生處理器以上的iPhone才能使用。（翻攝自蘋果官網）
蘋果在2021年9月更新iOS 15，其中麥克風的「語音隔離」等新功能，僅限配備至少A12仿生處理器以上的iPhone才能使用。（翻攝自蘋果官網）

舊iPhone恐無法使用新功能

據蘋果官網顯示，iOS 15新功能「語音隔離」需要配備至少A12仿生處理器以上的iPhone才能使用，意味著搭載A11處理器的iPhone X，或任何舊型號的iPhone與這功能無緣了。

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