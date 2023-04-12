AI成功「復活」已故親人！容貌重現、他與奶奶通電話畫面超感人
一名網友透過AI技術將已故的奶奶以虛擬的方式重生，栩栩如生地講出故鄉的方言，並且以相當自然的語調和話語與網友互動，彷彿奶奶仍然還在人世。該網友透過不同的AI工具，重現奶奶的容貌、聲音、說話習慣等，讓人感覺彷彿奶奶「復活」了。
Bilibili一則影片中，一位叫做「老五」的網友示範自己如何透過AI工具創造出已故親人的「數位虛擬生命」，並且順利與該AI對話的過程。該位網友表示，需要先準備照片、聲音音頻與充分掌握已故親人的生長背景資訊、個性與習慣等，透過不同的工具就能夠讓已故親人「復活」。
透過midjourney的AI繪圖網站，就能將事先準備好的照片轉變成AI可以識別與操控的動畫圖案，讓其能夠在說話時順暢地產生出表情與張口閉口等細節。接著將事先準備好的語音檔案導入音訊編輯軟體，若是透過電話語音檔案錄製，可以調整降噪等功能，讓語句更清晰，接著再透過剪輯將錄音切割成3至15秒左右的短句，讓虛擬親人在面對各種句子時可以有更靈活的呈現。
而聊天的內容則是透過ChatGPT學習親人的語言習慣來達成，透過輸入親人的背景資料、性格、經歷與生活習慣等，就能讓ChatGPT能夠掌握並扮演好親人的角色，並說出相對應的話語。最後只要使用D-ID的網站，並在該網站上傳剛才的圖片、文字與音檔，就可以順利「復活」親人。
該位網友最後成功將已故的奶奶復活，奶奶口中說著「湖北話」，容貌與生前相當相似，就連回答時也都相當有個性，還會撈叨原PO的父親不要喝酒，若要喝也要節制等，讓人感覺相當熟悉。
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