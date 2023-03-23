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比官方便宜3倍！網購Netflix「共享帳號」到底賺啥？ 網曝內幕：可賺了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友表示，蝦皮上出現販售「共享帳號」的賣場，只要花「銅板價」就能盡情觀看Netflix的影片，讓原PO不禁好奇「這樣能賺什麼」？情境示意圖。圖／Ingimage
一位網友表示，蝦皮上出現販售「共享帳號」的賣場，只要花「銅板價」就能盡情觀看Netflix的影片，讓原PO不禁好奇「這樣能賺什麼」？情境示意圖。圖／Ingimage

Netflix是不少民眾看劇首選的串流平台，不過Netflix的「高級方案」爭議不斷，由於許多民眾會使用「共享帳號」的方式分擔費用，讓Netflix宣布要開鍘寄生帳號。不過一位網友卻表示，蝦皮上出現許多販售「共享帳號」的賣場，價格比官方釋出的更為低廉，只要花「銅板價」就能盡情觀看Netflix的影片，這也讓原PO不禁好奇「能賺什麼」？

一名網友在Dcard上發布貼文，並附上一張蝦皮賣場的截圖，只見圖中寫著「Netflix 帳號共享」，販售的價格從90到450元不等，更標榜有「完整售後」，不過Netflix官方釋出的月租方案為一個月270元，足足比蝦皮賣場販售的價格貴了3倍，見此，原PO便不解的詢問：「這種共享帳號是可以賺什麼」？

實際點擊原PO截圖中的賣場，可以發現大部分賣家會將方案分為「與他人共用」和「與親友組團獨享」兩種方案，也因方案和使用天數不同，分為不一樣的價錢。若訂購「與他人共用」15個月的方案，平均一個月只需要80元，就能盡情追劇；而「組團獨享」的方案，可以同時使用4個裝置播放影片，一年費用是3600元，平均一個月僅需300元，和Netflix官方「高級」月費方案相比，便宜了90元。

此文一出，引起網友討論，有內行用戶表示，販賣Netflix帳號共享「賺頭可大了」，若是使用VPN，翻牆至土耳其、阿根廷等費率低廉的國家，就可以爽賺價差，「台灣月費390，便宜國家可能220，每個月價差170，一年就破兩千了，還是無本生意」。這也讓網友不禁感嘆「所以Netflix才要抓寄生帳號」、「一個位置成本不到30賣你90，賺爛了吧」、「之前淘寶還有一個月30多台幣的」。

底下更有不少留言稱自己購買過類似的共享帳號，紛紛讚其方便又划算；不過也有網友呼籲，透過賣場購買可能有其他風險，「之前我在蝦皮買剛開始用都正常，後來遇到直接搞消失跟被停權，這種蝦皮的還是少買」、「買蝦皮的要小心，有些賣家會突然直接蒸發帶錢逃跑」。

Netflix

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