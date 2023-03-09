超香快更新！《瑪車8》DLC賽道第4彈登場、還新增1角色 歷任賽道一次看
在任天堂（Nintendo）主機Switch的遊戲《瑪利歐賽車8 豪華版》已在該平台推出快6年，至今仍在熱銷排行榜上，先前也推出DLC「賽道通行證」（季票），共有48個賽道，分成6次登場，今天（3月9日）推出第4彈，除了8個賽道之外，還新出一個角色，難怪被網友大讚「超香」。
《瑪利歐賽車8 豪華版》的DLC「賽道通行證」價格僅要2500日幣（約台幣562元）就能一次遊玩48個額外賽道，而這些賽道將會至今（2023）年底，分成6次推出，每次都會有8個賽道，這次第4彈於3月9日推出，賽道名稱如下：
第4彈《瑪利歐賽車8 豪華版》DLC賽道有什麼？
★水果盃Tour阿姆斯特丹漂流、GBA河岸公園、Wii DK單板滑雪越野賽、耀西島
★迴旋鏢盃Tour曼谷飆速、DS瑪利歐賽道、GC瓦路易吉競技場、Tour新加坡競速賽道
此外，這次還新增角色「凱瑟琳」，將牠定為成「中量級」角色。被網友大讚「這DLC週期真的長」、「挺喜歡各國城市賽道的」、「推一個」。目前《瑪利歐賽車8 豪華版》的DLC「賽道通行證」已推出了24個賽道，目前還剩2次、共一半的賽道尚未登場，除了第4彈外，前3個賽道名稱如下：
《瑪利歐賽車8 豪華版》DLC賽道第1～第3彈
★強力盃Tour巴黎兜風、3DS奇諾比奧賽道、N64巧克力山、Wii椰子廣場
★招財貓盃Tour東京賽道、DS蘑菇山脊路、GBA空中花園、Tour忍者道場
★大頭菜盃Tour紐約分鐘、SFC瑪利歐賽道３、N64乾旱沙漠、DS瓦路易吉彈珠台
★螺旋槳盃Tour雪梨衝刺、GBA白雪天地、Wii蘑菇峽谷、冰品摩天樓
★滾滾石盃Tour倫敦環線、GBA害羞幽靈湖3DS岩岩山、Wii楓樹屋
★月亮盃Tour柏林小道、DS碧姬公主花園、Tour歡樂山、3DS彩虹之路
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