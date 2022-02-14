懶人包／《瑪車8》DLC買斷、訂閱制哪個划算？ 2圖表秒懂…想要免錢只有這招

《瑪利歐賽車8 豪華版（瑪車8）》推出付費DLC「賽道通行證」，加入歷代嚴選48種經典賽道，並加以重製而成，畫面細緻度大增。而48個賽道將分成6次推出，每次推出8款，第1彈賽道更新於2022年3月18日登場，陸續更新到2023年底止，要讓瑪車鐵粉玩好玩滿。

不過有不少網友仍然分不清楚到底購買付費DLC該用「買斷制」還是「訂閱制」？價格又因個人會員跟家庭計畫會員而不同，《聯合新聞網》整理出表格、並做出遊玩方式一覽表，讓你一看就懂！

「3DS 奇諾比奧賽道」為《瑪車8》付費DLC「賽道通行證」第1彈8條賽道之1。（翻攝自任天堂官網）

▊ Nintendo Switch Online和「擴充包」是什麼？

Nintendo Switch Online為任天堂推出的訂閱制服務，在會員服務期間內，可以享受5種基本服務（線上遊玩、可玩超過100款的Family Computer和Super Famicom的遊戲、保管儲存資料、使用專屬應用程式、加入者限定特典）。

而「Nintendo Switch Online + 擴充包」為Nintendo Switch Online的新服務計劃，除了有上述5種基本服務外，也能遊玩Nintendo 64的遊戲及《集合啦！動物森友會》、《瑪利歐賽車8 豪華版》的付費新增內容（DLC）等，增加遊玩體驗。

「Nintendo Switch Online + 擴充包」，除了5種基本服務外，也能遊玩Nintendo 64的遊戲及《集合啦！動物森友會》、《瑪利歐賽車8 豪華版》的付費新增內容（DLC）等。（翻攝自任天堂官網）

▊ Nintendo Switch Online費用怎麼算？

分成個人（1人）及家庭計畫（最多8人），家庭計畫適合好友揪團（建議是認識的人一起組團較好）。以香港eshop為例，個人計畫購買1年會員為155港幣（約台幣555元）；或1年會員＋擴充包為325港幣（約台幣1163元）

家庭計畫可最多8人共享帳號，1年會員為295港幣（約台幣1055元），平均8人每人分擔只要約台幣132元；若1年會員＋擴充包為575港幣（約台幣2057元），平均1人為台幣257元。

▊ 《瑪車8》買斷制DLC／擴充包比一比

《瑪車8》買斷制DLC和擴充包（訂閱制）比一比。（製表、整理／聯合新聞網）

以個人會員為例，若單買會員制12個月＋買斷DLC，1年總費用其實僅比會員＋擴充包組合便宜4元，不過「買斷制」可擁有DLC版本，並能在單機時遊玩《瑪車8》DLC的賽道，若要線上玩仍需要加入會員，擴充包組合則只能在訂閱期間時玩DLC。

若有一群好友想加入「Nintendo Switch Online」，家庭會員會是最適合的選項，以最多8人計算，擴充包組合換算下來1人平均只要257元，再比個人會員制的擴充組合包便宜906元。

不過《瑪車8》DLC的6次更新須至2023年年底才會結束，換算下來，從現在（2022年2月）至2023年年底，最好得綁2年會員，上述表格可別忘了乘以2喔！

▊ 遊玩方式有什麼限制？

《瑪車8》這些情況能不能玩DLC？（製表、整理／聯合新聞網）

至於想不想買《瑪車8》的DLC又是另一回事了，或許有人真的只想「隨意」玩個幾次，那不買DLC也能玩48種額外賽道嗎？這問題當然是有可能的。只要有朋友「購買DLC」，可以用對方的主機一同遊玩、或是各持主機面連時以有購買DLC的好友為主開房就可以遊玩。

什麼？你可能連玩《瑪車8》的好友都沒有、但又不想自己買DLC該怎麼辦？只好透過線上與陌生人對戰之方式，讓與你一同對戰陌生玩家選出DLC的賽道後「隨機選中」該賽道，就有機會遊玩，這機率真的可能要擲筊才有機會了。

▊ 《瑪車8》付費DLC的48種賽道有什麼？

《瑪車8》付費DLC的48個賽道是從歷代系列作品如《瑪利歐賽車 Wii》、《瑪利歐賽車 64》、《瑪利歐賽車巡迴賽》等收錄而成，將分成6次推出，每次推出8款，陸續更新到2023年底止，要讓瑪車鐵粉玩好玩滿。目前更新賽道如下：

第1彈（2022年3月18日登場）

Tour 巴黎兜風、Tour 東京賽道、Tour 忍者道場、3DS 奇諾比奧賽道、N64 巧克力山、Wii 椰子廣場、DS 蘑菇山脊路及GBA 空中花園。

《瑪車8》付費DLC「賽道通行證」加入歷代嚴選48種經典賽道，分成6次推出，每次推出8款，第1彈賽道更新於2022年3月18日登場。（翻攝自任天堂官網）

《瑪利歐賽車8 豪華版（瑪車8）》推出付費DLC「賽道通行證」，共有48種經典賽道，讓網友直呼「好香」。（翻攝自任天堂官網）

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