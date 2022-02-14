快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

懶人包／《瑪車8》DLC買斷、訂閱制哪個划算？ 2圖表秒懂…想要免錢只有這招

聯合新聞網 / 綜合報導
《瑪利歐賽車8 豪華版（瑪車8）》推出付費DLC「賽道通行證」，加入歷代嚴選48種經典賽道，不過有推出買斷制跟訂閱制，到底哪個划算？《聯合新聞網》用圖表讓你秒懂。（圖／翻攝自任天堂官網，合成圖）
《瑪利歐賽車8 豪華版（瑪車8）》推出付費DLC「賽道通行證」，加入歷代嚴選48種經典賽道，不過有推出買斷制跟訂閱制，到底哪個划算？《聯合新聞網》用圖表讓你秒懂。（圖／翻攝自任天堂官網，合成圖）

《瑪利歐賽車8 豪華版（瑪車8）》推出付費DLC「賽道通行證」，加入歷代嚴選48種經典賽道，並加以重製而成，畫面細緻度大增。而48個賽道將分成6次推出，每次推出8款，第1彈賽道更新於2022年3月18日登場，陸續更新到2023年底止，要讓瑪車鐵粉玩好玩滿。

不過有不少網友仍然分不清楚到底購買付費DLC該用「買斷制」還是「訂閱制」？價格又因個人會員跟家庭計畫會員而不同，《聯合新聞網》整理出表格、並做出遊玩方式一覽表，讓你一看就懂！

「3DS 奇諾比奧賽道」為《瑪車8》付費DLC「賽道通行證」第1彈8條賽道之1。（翻攝自任天堂官網）
「3DS 奇諾比奧賽道」為《瑪車8》付費DLC「賽道通行證」第1彈8條賽道之1。（翻攝自任天堂官網）

　▊ Nintendo Switch Online和「擴充包」是什麼？　

Nintendo Switch Online為任天堂推出的訂閱制服務，在會員服務期間內，可以享受5種基本服務（線上遊玩、可玩超過100款的Family Computer和Super Famicom的遊戲、保管儲存資料、使用專屬應用程式、加入者限定特典）

而「Nintendo Switch Online + 擴充包」為Nintendo Switch Online的新服務計劃，除了有上述5種基本服務外，也能遊玩Nintendo 64的遊戲及《集合啦！動物森友會》、《瑪利歐賽車8 豪華版》的付費新增內容（DLC）等，增加遊玩體驗。

「Nintendo Switch Online + 擴充包」，除了5種基本服務外，也能遊玩Nintendo 64的遊戲及《集合啦！動物森友會》、《瑪利歐賽車8 豪華版》的付費新增內容（DLC）等。（翻攝自任天堂官網）
「Nintendo Switch Online + 擴充包」，除了5種基本服務外，也能遊玩Nintendo 64的遊戲及《集合啦！動物森友會》、《瑪利歐賽車8 豪華版》的付費新增內容（DLC）等。（翻攝自任天堂官網）

　▊ Nintendo Switch Online費用怎麼算？　

分成個人（1人）及家庭計畫（最多8人），家庭計畫適合好友揪團（建議是認識的人一起組團較好）。以香港eshop為例，個人計畫購買1年會員為155港幣（約台幣555元）；或1年會員＋擴充包為325港幣（約台幣1163元）

家庭計畫可最多8人共享帳號，1年會員為295港幣（約台幣1055元），平均8人每人分擔只要約台幣132元；若1年會員＋擴充包為575港幣（約台幣2057元），平均1人為台幣257元。

　▊ 《瑪車8》買斷制DLC／擴充包比一比　

《瑪車8》買斷制DLC和擴充包（訂閱制）比一比。（製表、整理／聯合新聞網）
《瑪車8》買斷制DLC和擴充包（訂閱制）比一比。（製表、整理／聯合新聞網）

以個人會員為例，若單買會員制12個月＋買斷DLC，1年總費用其實僅比會員＋擴充包組合便宜4元，不過「買斷制」可擁有DLC版本，並能在單機時遊玩《瑪車8》DLC的賽道，若要線上玩仍需要加入會員，擴充包組合則只能在訂閱期間時玩DLC。

若有一群好友想加入「Nintendo Switch Online」，家庭會員會是最適合的選項，以最多8人計算，擴充包組合換算下來1人平均只要257元，再比個人會員制的擴充組合包便宜906元。

不過《瑪車8》DLC的6次更新須至2023年年底才會結束，換算下來，從現在（2022年2月）至2023年年底，最好得綁2年會員，上述表格可別忘了乘以2喔！

　▊ 遊玩方式有什麼限制？　

《瑪車8》這些情況能不能玩DLC？（製表、整理／聯合新聞網）
《瑪車8》這些情況能不能玩DLC？（製表、整理／聯合新聞網）

至於想不想買《瑪車8》的DLC又是另一回事了，或許有人真的只想「隨意」玩個幾次，那不買DLC也能玩48種額外賽道嗎？這問題當然是有可能的。只要有朋友「購買DLC」，可以用對方的主機一同遊玩、或是各持主機面連時以有購買DLC的好友為主開房就可以遊玩。

什麼？你可能連玩《瑪車8》的好友都沒有、但又不想自己買DLC該怎麼辦？只好透過線上與陌生人對戰之方式，讓與你一同對戰陌生玩家選出DLC的賽道後「隨機選中」該賽道，就有機會遊玩，這機率真的可能要擲筊才有機會了。

　▊ 《瑪車8》付費DLC的48種賽道有什麼？　

《瑪車8》付費DLC的48個賽道是從歷代系列作品如《瑪利歐賽車 Wii》、《瑪利歐賽車 64》、《瑪利歐賽車巡迴賽》等收錄而成，將分成6次推出，每次推出8款，陸續更新到2023年底止，要讓瑪車鐵粉玩好玩滿。目前更新賽道如下：

第1彈（2022年3月18日登場）

Tour 巴黎兜風、Tour 東京賽道、Tour 忍者道場、3DS 奇諾比奧賽道、N64 巧克力山、Wii 椰子廣場、DS 蘑菇山脊路及GBA 空中花園。

《瑪車8》付費DLC「賽道通行證」加入歷代嚴選48種經典賽道，分成6次推出，每次推出8款，第1彈賽道更新於2022年3月18日登場。（翻攝自任天堂官網）
《瑪車8》付費DLC「賽道通行證」加入歷代嚴選48種經典賽道，分成6次推出，每次推出8款，第1彈賽道更新於2022年3月18日登場。（翻攝自任天堂官網）

《瑪利歐賽車8 豪華版（瑪車8）》推出付費DLC「賽道通行證」，共有48種經典賽道，讓網友直呼「好香」。（翻攝自任天堂官網）
《瑪利歐賽車8 豪華版（瑪車8）》推出付費DLC「賽道通行證」，共有48種經典賽道，讓網友直呼「好香」。（翻攝自任天堂官網）

延伸閱讀

《瑪車8》付費DLC送48賽道「好香」 購買注意這2點、新舊版畫質比較曝光

嗨玩4款防疫Party Game！《地產大亨：瘋樂》6人同時玩大富翁、買地攻擊超刺激

過年在家「接觸人群」玩3款大逃殺 《吃豆人99》小精靈也能廝殺拚吃雞！

iPhone電池健康度愈來愈低… 蘋果官方推4招延續電池壽命、避開這情況

相關新聞

懶人包／《瑪車8》DLC買斷、訂閱制哪個划算？ 2圖表秒懂…想要免錢只有這招

《瑪利歐賽車8 豪華版（瑪車8）》推出付費DLC「賽道通行證」，加入歷代嚴選48種經典賽道，並加以重製而成，畫面細緻度大增。而48個賽道將分成6次推出，每次推出8款，第1彈賽道更新於2022年3月18日登場，陸續更新到2023年底止，要讓瑪車鐵粉玩好玩滿。

Google新增不用綁Gmail的免費Workspace Essentials計劃 企圖安撫原 G Suite 免費版用戶！

Google 日前宣布提供學校、企業、政府等的 G Suite 免費版 (即「舊版」Google Apps) 需要在 5 月 1 日前升級成 Google Workspace 訂閱方案，並自 7 月 1 日開始收費，如果沒有完成訂閱將會遭到停權。 這計劃發布之後，全球用戶抱怨不已，為了安撫 G Suite 免費版用戶，Google 態度大轉彎，推出不用綁 Gmail 的免費「 Workspace Essentials Starter 」計劃，希望挽回用戶的心。

影音直播平台17LIVE 獲App Store與Google Play推薦

亞洲最大的影音直播娛樂平台17LIVE開春告捷，繼去年獲推薦名列「NEXT BIG」新創明日之星，成為台灣9家國家級新創...

動視暴雪確認《決勝時刻》新作與新版《戰區》 會以全新遊戲引擎打造

動視暴雪在稍早更新消息中，確認今年預計推出的《決勝時刻》 (Call of Duty)新作，將是2019年推出的《決勝時刻：現代戰爭》續作，並且將以全新遊戲引擎打造。

《夜魔俠》等漫威影集將從Netflix下架 傳前進Disney+

在迪士尼宣布推出旗下串流影音服務Disney+時，便以內容授權到期為由，使得《鋼鐵人》、《雷神索爾》、《美國隊長》等漫威電影內容無法再透過Netflix播放觀看，而接下來包含《夜魔俠》、《潔西卡瓊斯》、《鐵拳俠》、《捍衛者》、《制裁者》、《盧克凱奇》等漫威電視影集也將從Netflix服務下架。

台灣限定！LINE聊天室輸入3關鍵字 跳出元宵節天燈特效

習俗上農曆新年的慶祝氛圍一直要到元宵節才告一段落，在這個溫馨、團聚的節日裡，LINE團隊特別準備了台灣限定的元宵節聊天室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。