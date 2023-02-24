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左打「寄生帳號」右邊默默降價！Netflix調降月費 這區最高竟降價57%

聯合新聞網／ 綜合報導
Netflix為因應市場競爭與消費者需求，將宣布在多個國家調降訂閱費用。（美聯社）
Netflix為因應市場競爭與消費者需求，將宣布在多個國家調降訂閱費用。（美聯社）

Netflix面臨串流影音平台市場的激烈競爭，日前更因預計要打擊「寄生帳號」而導致用戶不安。根據《IT之家》24日消息指出，Netflix預計將宣佈他們將在亞洲、非洲、歐洲、拉丁美洲和中東部分國家等地降低訂閱費用，希望可以用該手段留住用戶、維持競爭力。

本報1日曾報導，Netflix在2022年執行一連串打擊「寄生帳號（共享帳號）」的舉動，如：非同住者用戶必須使用自己的帳戶觀賞Netflix、每31天就要回到「主要位置」連結Wi-Fi一次才能確保觀看不中斷、登入帳號的裝置常處在不同位置還要申請臨時性的代碼等等手段，都讓許多用戶相當不滿，造成許多用戶流失。

為因應激烈的串流平台競爭，也為了留住用戶，根據《IT之家》報導指出，Netflix正預計宣布要在亞洲、非洲、歐洲拉丁美洲和中東部份國家等降低訂閱費用，為了能夠在市場留有一席之地、維持用戶成長，一方面也因應全球不景氣的環境，體恤平均收入下降的用戶。

Netflix表示，在2022年的最後3個月時，許多地區的用戶平均收入都有下降的情況發生，而Netflix則希望可以改善會員體驗，因此將會重擬許多國家與地區的訂閱費用。

Netflix預計宣布調整訂閱費用的國家與調降幅度，肯亞甚至將調降57%。圖截自《IT之家》
Netflix預計宣布調整訂閱費用的國家與調降幅度，肯亞甚至將調降57%。圖截自《IT之家》

Netflix此次將降價的幅度不一，以基本會員為例，肯亞降價幅度最高，達到57%，印尼降價46%、越南是40%，其他像是泰國、馬來西亞、菲律賓等也都有降價，目前尚未得知是否會將台灣納入其中。而Netflix在英國、美國和加拿大等主要市場的國家將不會降價。

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