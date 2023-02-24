左打「寄生帳號」右邊默默降價！Netflix調降月費 這區最高竟降價57%
Netflix面臨串流影音平台市場的激烈競爭，日前更因預計要打擊「寄生帳號」而導致用戶不安。根據《IT之家》24日消息指出，Netflix預計將宣佈他們將在亞洲、非洲、歐洲、拉丁美洲和中東部分國家等地降低訂閱費用，希望可以用該手段留住用戶、維持競爭力。
本報1日曾報導，Netflix在2022年執行一連串打擊「寄生帳號（共享帳號）」的舉動，如：非同住者用戶必須使用自己的帳戶觀賞Netflix、每31天就要回到「主要位置」連結Wi-Fi一次才能確保觀看不中斷、登入帳號的裝置常處在不同位置還要申請臨時性的代碼等等手段，都讓許多用戶相當不滿，造成許多用戶流失。
為因應激烈的串流平台競爭，也為了留住用戶，根據《IT之家》報導指出，Netflix正預計宣布要在亞洲、非洲、歐洲拉丁美洲和中東部份國家等降低訂閱費用，為了能夠在市場留有一席之地、維持用戶成長，一方面也因應全球不景氣的環境，體恤平均收入下降的用戶。
Netflix表示，在2022年的最後3個月時，許多地區的用戶平均收入都有下降的情況發生，而Netflix則希望可以改善會員體驗，因此將會重擬許多國家與地區的訂閱費用。
Netflix此次將降價的幅度不一，以基本會員為例，肯亞降價幅度最高，達到57%，印尼降價46%、越南是40%，其他像是泰國、馬來西亞、菲律賓等也都有降價，目前尚未得知是否會將台灣納入其中。而Netflix在英國、美國和加拿大等主要市場的國家將不會降價。
💡 數位頻道也有YouTube囉 》》點我追隨新影音！
📢 【有圖】可以色色？他秀三星Galaxy S23 Ultra強大1功用 網笑：突然不想買iPhone了
📢 【周報】奎丁洗泰國泡泡浴羞羞der、《英雄聯盟》鎖VPN挽民心
📢 【懶人包】你預購三星S23嗎？不同平台贈品一次看、「有無預購」都有好康可拿！
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言