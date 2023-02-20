Pornhub紀錄片《一射千金》揭曉情色龍頭真面目 Netflix搶先這天全球首映

創立於2007年的知名成人網站Pronhub是擁有全球規模最大的情色資源平台之一， 與傳統情色產業不同的是，Pornhub提供原創者創作平台（素人可自行拍片上傳分享），為情色產業注入更具創意及「平易近人」的新元素。

Pornhub平台崛起後，為情色產業帶來全新樣態，但同時也捲入侵權及危害未成年性犯罪等爭議，相繼遭IG、YouTube影音平台禁止，輿論聲浪也朝向檢討Pornhub平台恐淪為未成年性剝削犯罪幫凶的嚴重問題。

根據港媒《Hypebeast》報導，Netflix近日宣布即將拍攝一部片長90分鐘的紀錄片，是一部以Pronhub平台為主角、探討情色產業鏈如何生存的紀錄片——《Money Shot: The Pornhub Story》（中文譯名為《一射千金：Pornhub的故事》），目前Netflix平台已釋出上片預告。

《一射千金：Pornhub的故事》預計於3月15日在Netflix平台正式上映。圖／取自Netflix

報導提及，《一射千金：Pornhub的故事》講述Pornhub平台如何改變色情內容的傳播與消費方式，導致Pornhub平台遭濫用，也因此淪為人口販賣集團的犯罪工具。

《一射千金：Pornhub的故事》預計於3月15日在Netflix平台正式上映，目前Netflix平台已釋出上片預告，特別注意的是該紀錄片涉及不當語言、兒童性虐待及性暴力問題，年齡分級限16歲以上觀賞。據Netflix介紹，記錄訪談色情片演出者（應指成人片明星）、社運人士及Pornhub平台前員工等的過程，以挖掘Pornhub的成功經驗與醜聞。

《一射千金：Pornhub的故事》女製作人蘇珊（Suzanne Hillinger）則透露期望能透過這部紀錄片讓人們深入了解價值數十億美元的Pornhub平台是如何運作的。

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