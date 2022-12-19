90萬鐵粉掰掰！成人網站Pornhub被IG禁完後 YT再用這理由刪帳戶

在Instagram（IG）永久禁止成人網站Pornhub帳號數個月後，YouTube（YT）根據多項社區準則，從其頻道中刪除了Pornhub的官方頻道。

Pornhub YouTube官方頻道擁有近90萬名訂閱者，在該帳戶被刪除之前，主要用來宣傳該網站及其表演者的安全工作內容，同時也要求觀眾必須年滿18歲才能觀看影片。

根據外媒報導，Pornhub因違反了YouTube的外部連結政策，而該政策是禁止用戶連結到該平台不允許的內容，其中包含色情資訊。對此，YouTube發言人Jack Malon表示，「我們對每​​個人都平等地執行我們的政策，一再違反或致力於違規內容的頻道將被終止。」

然而，Pornhub發言人回應，「由於與doxing相關的安全原因，他要求保持匿名，不幸的是，這只是對成人行業歧視的最新例子，這種趨勢在社交媒體和生活的其他方面都可以看到，尤其是當一些團體不誠實地將雙方同意的成人內容與剝削混為一談時。」

商品推薦