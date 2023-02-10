中國玩家886！《英雄聯盟LOL》官方「封鎖VPN」 玩家嗨：今晚9點見！

《英雄聯盟》（League of Legends，簡稱LOL）因上（1）月展開「歡迎活動」，送不少角色造型等「好康」，加上中國大陸玩家們大舉入侵台港澳伺服器，導致《英雄聯盟》到了晚上呈現連線品質不穩狀態，甚至無法遊玩，讓不少玩家直呼要刪遊戲了，對此官方也做出回應，即刻「封鎖VPN」阻擋其他國家IP的玩家進入，引起熱議。

《聯合新聞網》曾報導，3日晚間《英雄聯盟》出現「轉移帳號Loop」的狀況，至今每到晚上仍有連線品質不穩之情形，也有網友在遊玩時發現，部分中國大陸玩家邊玩邊開「加速器」導致自己狂斷線，讓台灣眾玩家們怨聲載道，相當不滿，還大酸「飛彈還沒打過來，阿共就已經攻佔峽谷了。」

《聯合新聞網》3日實測，進入《英雄聯盟》畫面後就開始「卡關」，不僅跳出「轉移帳號」通知，重開遊戲後出現「無法取得你的召喚師詳細資料。請再試一次」，隨後關掉再打開仍是相同情況。（圖／聯合新聞網）

針對中國大陸玩家大舉入侵《英雄聯盟》台港澳伺服器，官方粉絲團終於在今（10）日12點做出回應，表示正持續擴大伺服器容量及增加玩家登入上限，最重要的則是「針對導致嚴重伺服器連線問題的IP和VPN工具實施禁用」並且「即刻生效」，也意味著中國大陸及國外IP玩家無法再用VPN進台版《英雄聯盟》遊玩，盼給玩家更多更好的遊戲體驗。

該文一出引來兩極化評價，網友大讚「禁VPN嗎？德政。」、「終於不會有殘體開局070（指殺人0次、死亡7次、助攻0次）還先聲奪人了。」、「終於，謝謝小編的努力。」、「至少在更新的速度上比GGC好太多了」、「官方願意做事，玩家就願意支持。」、「沒看過這麼有效率會聽玩家抱怨的佛心公司。」

也有網友仍保持懷疑態度，認為最近每到晚上仍會出現Lag狀況，表示「建議先ban一ban外掛」、「講一堆話結果9點又爆炸就好笑了」、「九點還會再問我有沒有玩過英雄聯盟或戰棋嗎」、「口說無憑，今晚9:00見真章。」

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