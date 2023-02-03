休假不能玩！《英雄聯盟》進不去還陷入「重登遊戲Loop」　網怒：LOL炸裂了嗎

今天應該是《英雄聯盟》（League of Legends，LOL）玩家最失望的一天！上（1）月從Garena轉移至原廠Riot Games經營後引來不少好評，不料最近適逢寒假期間，上線人數疑似過多，導致遊戲伺服器出現不穩狀況，今（3）日晚間更有不少玩家無法開玩氣罵轉到「R社」也讓「LOL炸裂了」。

日前原廠Riot Games在《英雄聯盟》推出長達1個月的「歡迎活動」吸引新舊粉絲回歸，加上寒假期間湧入不少玩家同時在線遊玩，導致今（3）日晚間出現無法登入的狀況。玩家在批踢踢（PTT）的LOL版憤怒表示，玩《英雄聯盟》玩到一半卡在「結算戰績畫面」因而重開遊戲，沒想到卻突然跳出「轉移帳號」通知，照做後再次關掉並重開遊戲，又陷入無限「轉移帳號Loop」，引起熱議。

《聯合新聞網》實測，進入《英雄聯盟》畫面後就開始「卡關」，不僅跳出「轉移帳號」通知，重開遊戲後出現「無法取得你的召喚師詳細資料。請再試一次」，隨後關掉再打開仍是相同情況。（圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》實測，進入《英雄聯盟》畫面後就開始「卡關」，不僅跳出「轉移帳號」通知，重開遊戲後出現「無法取得你的召喚師詳細資料。請再試一次」，隨後關掉再打開仍是相同情況。（圖／聯合新聞網）

多數玩家當下都遇到相同問題，氣罵原廠Riot Games「（《英雄聯盟》）伺服器炸掉不給登」、「X他X的我十幾次都沒成功」、「我祝工程師一生跟伺服器一樣順」、「無限迴圈，智障系統。」、「糞到炸裂，可憐原廠。」、「伺服器比我家放半年的馬鈴薯還爛」、「笑死，現在的更爛。」也有人反映「轉移了三次可以進去了，然後還是很卡。」

《聯合新聞網》實測，進入《英雄聯盟》畫面後就會有卡關情況，先前也已做過「轉移帳號」動作，但卻又跳出「轉移帳號」通知，重開遊戲後出現「無法取得你的召喚師詳細資料。請再試一次」，好不容易進入遊戲大廳畫面，左上角的「開始」卻無法點選進行遊戲，多次重開後又回到「無法取得你的召喚師詳細資料」，無限循環讓人心累。

好不容易進入《英雄聯盟》遊戲大廳畫面，左上角的「開始（遊戲）」卻沒有反應，讓不少玩家氣到不行。（圖／聯合新聞網）

《英雄聯盟》臉書粉絲團在3日下午5點曾發文表示，日前已「關閉了一般對戰（競技選角），為的是觀察其他遊戲模式的列隊時長，同時也是為了確保能提供最佳的遊戲體驗。不過，我們後來發現列隊人數與時間很理想，因此決定再度開啟一般對戰（競技選角）模式。」如今現在「遊戲全都打不開」，讓網友留言嘲諷「洗勒哈囉」、「列隊按了沒反應什麼時候才能修復」，目前修復時間未知。

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