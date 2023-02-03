快訊

休假不能玩！《英雄聯盟》陷入「重登遊戲Loop」 網怒：LOL炸裂了嗎

PLG／林書豪抵台前最後一戰 鋼鐵人前功盡棄不敵夢想家

聽新聞
test
0:00 / 0:00

休假不能玩！《英雄聯盟》進不去還陷入「重登遊戲Loop」　網怒：LOL炸裂了嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
不少玩家登入《英雄聯盟》後不斷出現「無法取得你的召喚師詳細資料。請再試一次」，陷入「重登遊戲Loop」。（合成圖，圖／聯合新聞網）
不少玩家登入《英雄聯盟》後不斷出現「無法取得你的召喚師詳細資料。請再試一次」，陷入「重登遊戲Loop」。（合成圖，圖／聯合新聞網）

今天應該是《英雄聯盟》（League of Legends，LOL）玩家最失望的一天！上（1）月從Garena轉移至原廠Riot Games經營後引來不少好評，不料最近適逢寒假期間，上線人數疑似過多，導致遊戲伺服器出現不穩狀況，今（3）日晚間更有不少玩家無法開玩氣罵轉到「R社」也讓「LOL炸裂了」。

日前原廠Riot Games在《英雄聯盟》推出長達1個月的「歡迎活動」吸引新舊粉絲回歸，加上寒假期間湧入不少玩家同時在線遊玩，導致今（3）日晚間出現無法登入的狀況。玩家在批踢踢（PTT）的LOL版憤怒表示，玩《英雄聯盟》玩到一半卡在「結算戰績畫面」因而重開遊戲，沒想到卻突然跳出「轉移帳號」通知，照做後再次關掉並重開遊戲，又陷入無限「轉移帳號Loop」，引起熱議。

《聯合新聞網》實測，進入《英雄聯盟》畫面後就開始「卡關」，不僅跳出「轉移帳號」通知，重開遊戲後出現「無法取得你的召喚師詳細資料。請再試一次」，隨後關掉再打開仍是相同情況。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測，進入《英雄聯盟》畫面後就開始「卡關」，不僅跳出「轉移帳號」通知，重開遊戲後出現「無法取得你的召喚師詳細資料。請再試一次」，隨後關掉再打開仍是相同情況。（圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》實測，進入《英雄聯盟》畫面後就開始「卡關」，不僅跳出「轉移帳號」通知，重開遊戲後出現「無法取得你的召喚師詳細資料。請再試一次」，隨後關掉再打開仍是相同情況。（圖／聯合新聞網）
《聯合新聞網》實測，進入《英雄聯盟》畫面後就開始「卡關」，不僅跳出「轉移帳號」通知，重開遊戲後出現「無法取得你的召喚師詳細資料。請再試一次」，隨後關掉再打開仍是相同情況。（圖／聯合新聞網）

多數玩家當下都遇到相同問題，氣罵原廠Riot Games「（《英雄聯盟》）伺服器炸掉不給登」、「X他X的我十幾次都沒成功」、「我祝工程師一生跟伺服器一樣順」、「無限迴圈，智障系統。」、「糞到炸裂，可憐原廠。」、「伺服器比我家放半年的馬鈴薯還爛」、「笑死，現在的更爛。」也有人反映「轉移了三次可以進去了，然後還是很卡。」

《聯合新聞網》實測，進入《英雄聯盟》畫面後就會有卡關情況，先前也已做過「轉移帳號」動作，但卻又跳出「轉移帳號」通知，重開遊戲後出現「無法取得你的召喚師詳細資料。請再試一次」，好不容易進入遊戲大廳畫面，左上角的「開始」卻無法點選進行遊戲，多次重開後又回到「無法取得你的召喚師詳細資料」，無限循環讓人心累。

好不容易進入《英雄聯盟》遊戲大廳畫面，左上角的「開始（遊戲）」卻沒有反應，讓不少玩家氣到不行。（圖／聯合新聞網）
好不容易進入《英雄聯盟》遊戲大廳畫面，左上角的「開始（遊戲）」卻沒有反應，讓不少玩家氣到不行。（圖／聯合新聞網）

《英雄聯盟》臉書粉絲團在3日下午5點曾發文表示，日前已「關閉了一般對戰（競技選角），為的是觀察其他遊戲模式的列隊時長，同時也是為了確保能提供最佳的遊戲體驗。不過，我們後來發現列隊人數與時間很理想，因此決定再度開啟一般對戰（競技選角）模式。」如今現在「遊戲全都打不開」，讓網友留言嘲諷「洗勒哈囉」、「列隊按了沒反應什麼時候才能修復」，目前修復時間未知。

英雄聯盟 LOL League of legends

延伸閱讀

懶人包／《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看

影音／先別管S23了！實測三星手機3動作召喚「變形吉娃娃」 星粉笑翻吉度領域：真的有

「我肥宅流手汗不敢買」雷蛇超高檔滑鼠「洞洞Fu」驚動網友 價格你沒看錯更嚇人

他搶玩三星Galaxy S23讚賞這款秒付訂金 店員告知3件事掀熱議

相關新聞

休假不能玩！《英雄聯盟》進不去還陷入「重登遊戲Loop」　網怒：LOL炸裂了嗎

今天應該是《英雄聯盟》（League of Legends，LOL）最失望的一天！上（1）月從Garena轉移至原廠Riot Games經營後引來不少好評，不料最近適逢寒假期間，上線人數疑似過多，導致遊戲伺服器出現不穩狀況，今（3）日晚間更有不少玩家無法開玩氣罵轉到「R社」也讓「LOL炸裂了」。

捷運資訊看板當機後出現「WindowsXP」 網一片驚呼：還在用？

一名網友在搭乘某處捷運時拍攝下這一幕，電子的捷運乘車資訊系統竟然播放到「當機」，並跑出微軟Windows XP的重新開機畫面，讓許多網友看了直呼「我的天！竟然是windows XP」，引起許多討論。

超級盃開打倒數 點開Apple Music跟著蕾哈娜唱起來

將以第57屆超級盃中場秀的表演巨星身分重返歌壇的蕾哈娜，除了先前公布的30秒官方前導預告，全球粉絲現在還可以點開Appl...

影音／先別管S23了！實測三星手機3動作召喚「變形吉娃娃」 星粉笑翻吉度領域：真的有

今天除了三星（Samsung）有Galaxy S23發表會外，另一項「重要之事」即為你知道三星手機裡都藏有一隻「變形吉娃娃」嗎？近日許多網友討論，只要使用三星手機並輸入指定代碼再接著做後續步驟，使用者就會得到1隻變形的吉娃娃圖片，《聯合新聞網》用三星手機實測，也真的出現了一隻「變形版」吉娃娃。

「檢舉也沒用！」她飽受數位性別暴力 日收37張不雅照快崩潰

數位性暴力的形式不斷更迭，近日有數位女性分享她們各自在網路遭受性騷擾的經歷，其中一名女性提到，她每天早上醒來後，都會被迫要接受各種她不想看到的「男性私密處照片」，甚至某天她就一口氣收到了37張。根據調查，有4分之1的女性表示他們在2022年時遭受過這種「隨機傳送不雅內容（暫譯，原文為Cyberflashing）」的騷擾，使人不得不正視相關議題。

玩家哭哭！PS Plus免費提供的精選遊戲內容 5月9日之後結束領取

Sony稍早宣布，從2020年9月開始向訂閱PlayStation Plus服務的PlayStation 5（PS5）玩家提供PlayStation Plus Collection精選19款遊戲內容，將會在今年5月9日之後結束免費領取。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。