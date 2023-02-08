蘋果App Store「最夯前3名」嚇壞人 媽媽們讚這些App神用途「超好用」

App排行榜經常會隨著流行變動，而近日有網友發現，在「Zenly」（俗稱冰棒）退場後，蘋果（Apple）iOS系統的App Store上佔據排行榜的前三名通通是「查看定位」型App。這現象引起許多討論，有網友質疑「為什麼要追蹤別人的定位」，引眾人解釋下載原因。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，貼出自己在iOS系統上看到App Store的免費App類別排行榜，第一名由「Whoo」奪下，第二名則為「冰友」，第三名是「tomotomo」，通通屬於查看定位的應用程式，這讓原PO直呼「排行榜前三名……母湯喔！」。

網友貼出iOS系統app store免費下載排行，引來許多網友議論。翻攝自爆廢公社二館

但有眼尖網友發現，佔據第四名位置的「Snapchat」嚴格來說也屬於可查看定位的應用程式，因此前四名皆屬於查看定位類別。這樣的現象明顯是受到Zenly退場影響，可見各家應用程式都搶著分食「後冰棒時代」的大餅。

這樣的現象引起部分網友質疑，表示「為什麼要追蹤別人的定位」、「現在的人都需要這種定位，不覺得很沒有隱私嗎？」、「我就不懂讓別人知道你在哪的app要幹嘛的」、「老實說我真不敢安裝這種東西，覺得有人掌控我的行程是件很恐怖的事」。

後續也有不少網友紛紛回應下載原因，有網友表示「很方便的App，我們家人都有互相裝，這樣就不用一直問到哪了還要多久」、「我自己都會希望家人一起下載，如果他們出去哪裡我可以知道也比較放心，上次出車禍手受傷沒辦法回家人訊息，家人也是靠冰棒來找我位置」，也有一位媽媽表示，自己用來追蹤路痴的女兒超好用，甚至「好幾次都是靠冰棒找到她」。

《聯合新聞網》也製作了「後冰棒時代」可使用的5個「找尋好友定位」App懶人包，可以輕鬆跟隨指示操作，也跟上這股人人下載的風潮。

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