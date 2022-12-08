沒冰棒Zenly很焦慮？5個「找尋好友定位」App來了！這2款人人已載、直接緊盯行蹤

被稱為「抓猴神器」的「冰棒」Zenly App，將於2023年2月3日關閉，不少粉絲感傷在這裡留下許多回憶，《聯合新聞網》曾報導如何保存Zenly App的紀錄。不少網友也尋找有無替代Zenly的App，可以「找尋朋友當下位置」，推薦了「冰友」等App，但其實透過「Google Maps」和蘋果（Apple）iOS系統的「尋找」App也能達成，《聯合新聞網》就帶你來玩一玩。

「冰友」App

「冰友」App為台灣公司MixerBox_易享科技股份有限公司新設計的App，風格類似Zenly，可透過Email、手機號碼、通訊錄，或是「搖一搖手機」等方式新增好友，查看朋友現在所處的位置，或是去哪裡遊玩等，也能像Zenly App一樣查看好友手機的電量（自己的電量也行），或進行一對一聊天等。

「冰友」App可查看朋友現在所處的位置、手機電量等，但目前正為測試階段，僅有基礎功能，該團隊表示未來會陸續新增新功能。（製圖／聯合新聞網）

而「冰友」App目前仍在測試階段，因此像是隱藏自己的狀況，或是要看好友在某個點停留多久等等，都還不能使用。開發團隊日前也Po出說明表示，目前正在處理基礎功能，並提供表單請網友留言，未來將會針對網友們的意見開發更新的功能，也讓網友期待後續的發展。

「冰友」App可透過Email、手機號碼、通訊錄，或是「搖一搖手機」等方式新增好友，並進行一對一聊天。（翻攝自「冰友」App Store）

「愛分享」App

蘋果4.7顆星、安卓（Android）4.5顆星的「愛分享」App，可在地圖上查看自己或親友的當下位置或是紀錄移動狀態，像是到達或離開家裡、公司和學校時，都會收到通知，同時也可以觀看位置紀錄，比較特別的是，左上角有「SOS緊急通報」，可透過此按鈕進行求救，也能像「冰友」或Zenly一樣觀看好友的手機電量。

從網友在App Store的留言可發現，「愛分享」App仍有少許Bug，像是定位系統的問題，已離開現場但卻無更新位置，或是與好友之間的距離有些怪異，「愛分享」團隊也隨時調整當中。

「愛分享」App在蘋果App Store評價高達4.7顆星，圖為「分享定位」相關操作畫面。（製圖／聯合新聞網）

「Snapchat」App

Zenly官方推薦可使用「Snapchat」App裡的「Snap地圖（Snap Map）」，雖然能夠透過通訊錄加入好友並查看好友所在位置，或是開啟「噗噗鬼模式」隱匿自己的足跡，除此之外，也能觀看全球其他正在使用「Snap地圖」的網友打卡點，投緣的話也能加入好友喔。

Zenly官方推薦可使用「SnapChat」App裡的「Snap地圖」功能，但想紀錄打卡點，像是搜尋「聯合報」，卻沒有資訊，有些可惜。（製圖／聯合新聞網）

不過部分功能與Zenly相比還是有些難用，像是雖然可以建立地點保存自己走過的足跡，不過經《聯合新聞網》實測，搜尋「聯合報」相關字眼卻未出現相關地點，有些不方便，就看未來「Snapchat」App是否會再改善這些問題了。

「SnapChat」App裡的「Snap地圖」功能，可看其他網友公開的打卡足跡，也能隱藏自己的紀錄。（製圖／聯合新聞網）

「Google 地圖」App

擁有智慧型手機的人應該都會下載「Google 地圖（Google Maps）」App，你知道它也可以跟好友分享即時位置資訊嗎？只要靠App裡的「位置資訊分享」就能達成，操作也相當簡單，不過要注意，需加入對方Gmail新增至自己的Google聯絡人資訊才能互相使用定位分享。

其實「Google地圖」App最為好用，只要加入對方Gmail帳號，就能互相看到即時定位資訊，手機電量資訊也一覽無遺。（製圖／聯合新聞網）

打開「Google 地圖」App→點選右上角個人資訊→位置資訊分享→選擇想要分享位置資訊的聯絡人，可設定位置資訊的查看時間，也可以點選對方聯絡人「要求分享」，就能互相看到當下位置、並查看雙方剩餘電量，如此一來，不僅不怕找不到對方，對方也不能再騙你「我手機電池快沒電」囉！「Google 地圖」在方便度及普及度來說，勝過其他的App。

其實「Google地圖」App最為好用，只要加入對方Gmail帳號，就能互相看到即時定位資訊，手機電量資訊也一覽無遺。（製圖／聯合新聞網）

iOS「尋找」App

蘋果iOS系統內建的「尋找」App除了可透過iCloud的帳號找尋自己的iPhone、AirPods或AirTags等蘋果產品外，也可以找尋親朋好友所在之處，方法和「Google 地圖」App一樣，需先加入對方iCloud帳號才能互看雙方即時位置。不過比較可惜的地方為，目前不能看到對方手機剩餘電量，但不少人擁有iPhone，在免下載其他App的情況下，內建的「尋找」App也是方便的工具之一。

在使用「尋找」前，請記得先主動開啟定位分享，步驟如下：「設定」→點選上方Apple ID→尋找→開啟「分享我的位置」。

其實「Google地圖」App最為好用，只要加入對方Gmail帳號，就能互相看到即時定位資訊，手機電量資訊也一覽無遺。（製圖／聯合新聞網）

隨後開啟「尋找」App→在左下「聯絡人」選項按下+號→分享我的位置→輸入對方的iCloud帳號，可設定分享位置的時間→發送邀請，對方就能看到自己的定位資訊；對方可主動分享自己的定位資訊，或是自己可以點選對方的帳號→「要求追蹤位置」，對方收到請求後同意要求，也能看到對方所在之處了。

蘋果內建「尋找」App對於果粉也相當方便，只要加入對方iCloud帳號，也能互相看到即時定位資訊，比較可惜的地方在於無法觀看到手機電量資訊。（製圖／聯合新聞網）

蘋果內建「尋找」App對於果粉也相當方便，只要加入對方iCloud帳號，也能互相看到即時定位資訊，比較可惜的地方在於無法觀看到手機電量資訊。（製圖／聯合新聞網）

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