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他培養姪女變《寶可夢》大師 苦尋Switch遊戲被點1關鍵「恐影響孩童社交圈」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，就讀小三的姪女相當喜歡寶可夢，還記得相關招式，因此想在過年時購買一片Switch《寶可夢》系列遊戲給她，引起網友討論。圖為《寶可夢朱／紫》。（翻攝自寶可夢官網）
一名網友表示，就讀小三的姪女相當喜歡寶可夢，還記得相關招式，因此想在過年時購買一片Switch《寶可夢》系列遊戲給她，引起網友討論。圖為《寶可夢朱／紫》。（翻攝自寶可夢官網）

《寶可夢》歷久不衰，深受大小朋友們的喜愛，但卻苦惱大人們了。一名網友表示，就讀小三的姪女相當喜歡寶可夢，還記得牠們的相關招式，因此想在過年時購買一片Switch《寶可夢》系列遊戲給她，但苦惱不知該買哪一片好，引起熱議，網友苦口婆心表示，選遊戲片可能會影響孩童的社交。

一名網友在批踢踢（PTT）的NSwitch版表示，家中就讀小三的姪女超愛看《寶可夢》卡通及圖鑑，不僅了解牠們的名字外，也熟悉「寶可夢」們的招式，最近過年即將到來，父母親想送Switch《寶可夢》系列其中一款遊戲，但他只玩過《New 寶可夢隨樂拍》、《寶可夢大集結（Pokémon UNITE）》等遊戲，讓他有些苦惱。

隨後他找到了2022年銷量最好的《寶可夢朱／紫》、偏動作遊戲的《寶可夢傳說阿爾宙斯》、2021年難度較高的《寶可夢晶燦鑽石／明亮珍珠》、2019年要買DLC才完整的《寶可夢劍／盾》及2018年的《精靈寶可夢Let's Go 皮卡丘／伊布》，各有不同的遊玩方法，詢問網友們「對三年級女生來說，比較推薦哪一款？」引起寶可夢玩家的討論。

網友表示，體驗好玩又流暢就選擇《阿爾宙斯》，「其他幾乎是一成不變的換皮RPG」，想要玩困難的關卡可挑戰《晶燦鑽石／明亮珍珠》，「讓她體驗打不贏道館的痛苦」，也有人認為第1款遊戲應該玩《精靈寶可夢Let's Go》比較好。

網友表示，若想要選擇難度比較高的遊戲，可挑2021年的《寶可夢晶燦鑽石／明亮珍珠》。（翻攝自寶可夢YouTube）
網友表示，若想要選擇難度比較高的遊戲，可挑2021年的《寶可夢晶燦鑽石／明亮珍珠》。（翻攝自寶可夢YouTube）

2018年《精靈寶可夢Let's Go 皮卡丘／伊布》則被認為時代有點久遠了。（翻攝自寶可夢YouTube）
2018年《精靈寶可夢Let's Go 皮卡丘／伊布》則被認為時代有點久遠了。（翻攝自寶可夢YouTube）

不過多數人認為，2022年11月推出的《寶可夢朱／紫》至今雖然仍有許多遊戲BUG或卡頓狀況，但這些問題「（對）小孩都不太會在意」，且裡頭的野餐跟拍照功能很受女性玩家歡迎，另外為該款為近期推出的遊戲，「在學校也有話題可聊」、「小朋友也是有社交圈的」、「為了社交，買最新的朱紫比較適合」、「舊版本都是給老人懷舊的」。

2022年11月推出的《寶可夢朱／紫》，是被網友認為可以推薦給小朋友玩的遊戲，也能在學校和同學討論。（翻攝自寶可夢YouTube）
2022年11月推出的《寶可夢朱／紫》，是被網友認為可以推薦給小朋友玩的遊戲，也能在學校和同學討論。（翻攝自寶可夢YouTube）

網友還不忘提醒原Po，「想像一下小時候同學都在玩怪獸對打機了，你還在養電子雞，你會怎麼想。」道出關鍵，要大人不要以自身想法為小朋友做決定，恐怕會影響到孩童的小小社交圈。

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