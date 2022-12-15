影／《寶可夢朱紫》又有BUG！騎「空氣神獸」笑變18禁 玩家交疊安捏母湯唷

不少App在年底都有「年度回顧」一整年的使用紀錄，也能回味先前時光。有網友發現，使用了音樂串流平台「Spotify」App的「2022年度總回顧（Spotify Wrapped 2022）」竟可以從歌單知道性格，引起討論，但也有網友未出現相關資訊，現在就讓《聯合新聞網》教你怎麼從歌單找到自己的性格吧！

2022-12-14 18:12