影／《寶可夢朱紫》又有BUG！騎「空氣神獸」笑變18禁 玩家交疊安捏母湯唷
《寶可夢朱／紫（Pokémon Scarlet & Violet.）》的不少玩家不斷地遇到莫名其妙的遊戲BUG，還出現18禁，但似乎不減粉絲興致，11月推出至今，仍霸佔銷量排行榜第1名！
《寶可夢朱／紫》本次解鎖神獸「坐騎」功能，可以不受地形限制，隨心所欲地探險，但也產生不少破圖「坐姿BUG」。一名日本網友日前分享遊戲影片，可見他在遊戲內玩自拍，看見後面2名玩家懸空騎著「空氣神獸」入鏡，「騎」到最後2人竟然變成面對面互相交疊、頭部還不時上下擺動，儼然變成18禁內容，讓該名網友哀號一開始明明不是這樣，最後他們卻變成調情，引起不少笑點。
網友大笑表示，「配上玩家（指前方自拍的原Po）空洞的臉又更有味道」、「好驚人」、「請不要在公共場合（？做這件事。」更有網友分享自己的正面坐騎破圖，也讓人笑到不行。《聯合新聞網》先前也報導一名網友丟寶可夢球抓「海地鼠」時，意外讓對手胯下生出大鵰。看來短期內要解決所有的破圖似乎是一件不容易之事囉。
正常的騎乘方法在這↓
自撮りしてたらなんか後ろでイチャついてる奴らいるんだけど... pic.twitter.com/H19aCk5a5i— ファイツ (@faitu_wcs_poke) 2022年12月11日
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