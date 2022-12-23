《今際之國2》開播垂涎山下智久裸體 網友大讚Netflix官方秒做1事
粉絲等了2年，日本熱門生存劇情影集《今際之國的闖關者》第2季（簡稱《今際之國2》）終於在12月22日於Netflix登場，面對Netflix傳出明（2023）年真的開抓「寄生帳號」，《今際之國2》仍維持第1季的「模式」進行，讓網友直呼「揪甘心」。
《今際之國的闖關者》第2季描述由山崎賢人飾演的「有栖」及土屋太鳳飾演的「宇佐木」為了回歸現實世界，調查今際之國的謎團。來到解謎的關鍵之地，發現敵人、朋友和遊戲幕後主使者都在此現身，該次除了將挑戰更刺激的J、Q、K 牌的關卡遊戲外，還有超搶眼山下智久全裸參戰守關，內容比第1季更刺激，讓不少鐵粉更期待。
《聯合新聞網》今（23）日報導，Netflix傳出2023年杜絕「共享密碼」行為，將開抓「寄生帳號」，面對2023年「開抓日」可能只剩8天。Netflix在《今際之國的闖關者》第2季仍延續第1季的做法，12月22日一次上架全集數，不會讓粉絲看其他影集一樣每周等待新集數。換句話說，仍被Netflix認定「寄生帳號」行為的用戶還能在這段期間不被限制住火速觀看完《今際之國2》。
網友得知《今際之國2》上架消息後表示超級期待，大讚「我好興奮呀」、「最喜歡集數一次全上」，還有人喊「周四（指12月22日）上片不可取，這樣周五上班很累。」、「有人跟我一樣時間到先去看山上智久有沒有穿衣服嗎」、「我真的一直在注意有沒有走光」、「已經全部追完了。」看得出來《今際之國的闖關者》第2季真的魅力無窮。
Get your first look at some new characters from Season 2 of Alice in Borderland.. pic.twitter.com/ZxEdtLn4wj— Netflix (@netflix) 2022年11月30日
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