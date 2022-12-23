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逼退來真的！Netflix 2023年開抓「寄生帳號」 用驗證碼就夠你煩的了

聯合新聞網／ 綜合報導
外媒傳出，Netflix在2023年起將用2方式打擊「寄生帳號」。（路透）
外媒傳出，Netflix在2023年起將用2方式打擊「寄生帳號」。（路透）

Netflix試圖想從低價廣告訂閱方案吸取新訂戶，但成效不彰，反而繼續流失舊有用戶，也因此傳出明（2023）年真的要開抓「寄生帳號」，杜絕只想要「密碼共享」的用戶。

外媒報導，Netflix早已明白「密碼共享」的寄生帳號模式是影響利潤的一大問題，隨著今年營收下降和4月至7月間減少了百萬訂戶，遭遇10年來首遇訂戶流失的問題，只好祭出政策，如推出每月6.99美元（約台幣215元）低價廣告訂閱方案（Basic with Ads），試圖找回新訂戶。不過據串流訂閱分析公司Antenna數據顯示，11月美國地區該方案僅增加9%新訂戶，原有訂戶轉低價廣告方案者，更只有0.1%。

有推特網友表示，若被Netflix偵測到密碼共享的行為，如登入別人的帳號觀看影集，就會跳出警告訊息表示「需要使用自己的帳號」才能觀看。（翻攝自picture_play推特）
有推特網友表示，若被Netflix偵測到密碼共享的行為，如登入別人的帳號觀看影集，就會跳出警告訊息表示「需要使用自己的帳號」才能觀看。（翻攝自picture_play推特）

也因此Netflix在2023年「來真的」，將2種開抓「寄生帳號」計畫。第1種為非同住者共享帳號必須額外付費，可透過IP、設備及帳戶活動監測是否有密碼共享之行為，先前部分拉丁美洲國家和地區測試，價格落在3美元左右（約台幣92元）。

若不想「額外付費」，Netflix祭出的第2種方法是登入時需不斷輸入驗證碼才能觀看，而驗證碼會發送到主帳戶管理者中，直到用戶想要付費才會結束這種模式。不過這2種方案避免產生更多訂戶抗議，會「逐步逼退」密碼共享的行為。據了解，估計有2.22億付費用戶正與另外1億用戶悄悄進行「寄生帳號」密碼共享。

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