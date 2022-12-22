快訊

直播／小三通宣布復航？指揮中心下午2時記者會

超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢

5輪會能重演？基隆港郵輪再出發 卻驚覺全球市場已轉向

超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
LINE日前推出「免費試用3個月貼圖吃到飽」的活動，也就是「LINE貼圖超值方案」，吸引不少網友討論，但也藏不少眉角，《聯合新聞網》就帶你來操作一次。（製圖／聯合新聞網）
LINE日前推出「免費試用3個月貼圖吃到飽」的活動，也就是「LINE貼圖超值方案」，吸引不少網友討論，但也藏不少眉角，《聯合新聞網》就帶你來操作一次。（製圖／聯合新聞網）

使用通訊軟體「LINE」聊天，最常使用貼圖功能，《聯合新聞網》不定期會報導「期間限定免費貼圖」好康外，日前LINE更推出「免費試用3個月貼圖吃到飽」的活動，也就是「LINE貼圖超值方案」，吸引不少網友討論，但可小心裡頭有很多眉角，一不小心不僅沒有免費，還會多付錢喔。《聯合新聞網》帶你操作，不僅可以免費使用、不想續訂還可以火速取消訂閱不怕被收錢！

★今日目的

免費試用「LINE貼圖超值方案」3個月→訂閱成功→取消訂閱→安心使用3個月貼圖吃到飽

★「LINE貼圖超值方案」是什麼？

只要支付定額費用就能在期間內無限使用「LINE貼圖超值方案」個人原創貼圖的服務；若為「進階型方案」，還能同時無限制使用加入LINE貼圖超值方案的個人原創表情貼，也要注意，僅標有紫色「P」圖示的貼圖及表情貼才能用該服務喔！

基本型方案，月租80元、年租480元，最多可同時持有5組超值方案貼圖；進階型方案月租100元、年租600元，可同時持有總計1000組超值方案貼圖及表情貼。

「LINE貼圖超值方案」基本型和進階型方案差異。（翻攝自LINE貼圖小舖）
「LINE貼圖超值方案」基本型和進階型方案差異。（翻攝自LINE貼圖小舖）

★有限制誰能用免費3個月「LINE貼圖超值方案」，活動有期限嗎？

活動日期即起至2023年1月10日，「首次試用」LINE貼圖超值方案的全新用戶，意即2022年12月14日前「從未試用或訂閱者」，免費試用期間將由1個月加碼延長至3個月。

「LINE貼圖超值方案」針對新用戶可免費試用3個月，以進階型方案為例，可下載標有紫色「P」圖示的貼圖及表情貼。（翻攝自LINE貼圖小舖）
「LINE貼圖超值方案」針對新用戶可免費試用3個月，以進階型方案為例，可下載標有紫色「P」圖示的貼圖及表情貼。（翻攝自LINE貼圖小舖）

但要注意「首次試用」的定義，每筆LINE帳號僅能於1台裝置上使用1筆Apple ID或Google帳戶訂購，若你曾和他人共用Apple ID或Google帳戶，該帳戶曾訂閱試用期方案，就不算是「新用戶」也會被收費。

最快的方式就是在訂閱方案跳出「免費體驗3個月」字眼，且付款金額顯示０元或「免費」者，就符合這次所說的「新用戶」資格囉！

★看我操作「免費體驗3個月」LINE貼圖超值方案

※以iPhone為例

1.點開「LINE」App→中間「貼圖小舖」→點選「年終加碼」或「LINE貼圖超值方案」

「LINE貼圖超值方案」免費3個月試用相關操作方法。（製圖／聯合新聞網）
「LINE貼圖超值方案」免費3個月試用相關操作方法。（製圖／聯合新聞網）

2.點選「開始免費試用3個月」→不要客氣，直接選擇「進階型」月租方案

「LINE貼圖超值方案」免費3個月試用相關操作方法。（製圖／聯合新聞網）
「LINE貼圖超值方案」免費3個月試用相關操作方法。（製圖／聯合新聞網）

3.同意條款→跳出訂閱資訊→※請檢查是否為0元，以該圖為例，前3個月免費試用，2023年3月21日起才正式收費→如果是0元或免費字眼就代表成功！

「LINE貼圖超值方案」免費3個月試用相關操作方法。（製圖／聯合新聞網）
「LINE貼圖超值方案」免費3個月試用相關操作方法。（製圖／聯合新聞網）

4.進超值方案→可下載標有紫色「P」圖示的貼圖及表情貼→點選超值方案用戶免費下載→即可使用

「LINE貼圖超值方案」免費3個月試用相關操作方法。（製圖／聯合新聞網）
「LINE貼圖超值方案」免費3個月試用相關操作方法。（製圖／聯合新聞網）

★重要！免費3個月吃到飽、不滿意火速退訂這裡看！

蘋果iOS用戶這裡看

1.點開「設定」→點選自己姓名→訂閱項目

秒退訂「LINE貼圖超值方案」之蘋果iOS版，避免試用過後被收錢喔。（製圖／聯合新聞網）
秒退訂「LINE貼圖超值方案」之蘋果iOS版，避免試用過後被收錢喔。（製圖／聯合新聞網）

2.點選「LINE貼圖超值方案」→提到「正在使用3個月免費試用優惠」→點選「取消免費試用」

秒退訂「LINE貼圖超值方案」之蘋果iOS版，避免試用過後被收錢喔。（製圖／聯合新聞網）
秒退訂「LINE貼圖超值方案」之蘋果iOS版，避免試用過後被收錢喔。（製圖／聯合新聞網）

3.將告知「結束試用」仍可以用3個月（2023/3/21前）→確認→回到訂閱項目，可看到「2023年3月21日」到期字眼→成功不會被多收錢囉！

秒退訂「LINE貼圖超值方案」之蘋果iOS版，避免試用過後被收錢喔。（製圖／聯合新聞網）
秒退訂「LINE貼圖超值方案」之蘋果iOS版，避免試用過後被收錢喔。（製圖／聯合新聞網）

安卓用戶這裡看

1.開啟Google Play App→點選右上角大頭照圖示→付款與訂閱→點選「訂閱」

秒退訂「LINE貼圖超值方案」之安卓版，避免試用過後被收錢喔。（製圖／聯合新聞網）
秒退訂「LINE貼圖超值方案」之安卓版，避免試用過後被收錢喔。（製圖／聯合新聞網）

2.點選想要取消的訂閱項目→取消訂閱→成功

秒退訂「LINE貼圖超值方案」之安卓版，避免試用過後被收錢喔。（製圖／聯合新聞網）
秒退訂「LINE貼圖超值方案」之安卓版，避免試用過後被收錢喔。（製圖／聯合新聞網）

LINE 貼圖

延伸閱讀

骯髒鬼不要學！他買3年前二手HomePod變超噁爛 喊「你們應禁止購買蘋果產品」

10款LINE隱藏免費貼圖慶2023！「中鋼」超霸氣、免加好友「1鍵下載」

比平價版貴4300！PS5高階手把DualSense Edge續航力卻更短 索尼曝原因激網友開酸

招手安卓粉！舊程式BUG多 「Apple TV」App量身打造Android版要來了

相關新聞

超划算！教你用LINE貼圖「免費3個月吃到飽」 小心這眉角恐付錢

使用通訊軟體「LINE」聊天，最常使用貼圖功能，《聯合新聞網》不定期會報導「期間限定免費貼圖」好康外，日前LINE更推出「免費試用3個月貼圖吃到飽」的活動，也就是「LINE貼圖超值方案」，吸引不少網友討論，但可小心裡頭有很多眉角，一不小心不僅沒有免費，還會多付錢喔。《聯合新聞網》帶你操作，不僅可以免費使用、不想續訂還可以火速取消訂閱不怕被收錢！

Google聖誕前夕藏彩蛋 搜尋這關鍵字就能驚喜揭秘

科技巨擘Google從不放過任何一個可以慶祝節日的機會，當中包括最重要的聖誕節。今年他們特別在搜尋引擎隱藏一個彩蛋，找到它將會帶你到聖誕老人村，並可以透過追蹤器觀察聖誕老人的一舉一動。

這樣怎麼玩？微軟想推更低價格的Xbox Game Pass 遊玩過程恐有這「干擾」

Windows Central網站報導指出，微軟可能計畫推出以更低價格計費的Xbox Game Pass訂閱服務...

不要再被騙！LINE假訊息排行榜 「綠茶加檸檬」治病騙最多人

通訊軟體LINE今天公布2022年度假訊息排行榜，疫情仍為重要關鍵字，宣稱可治療COVID-19的錯誤偏方「綠茶加檸檬」...

「我不相信這種抽獎！」妹子ATM提款卻中iPhone 14 Pro 曝中獎心法

還是要相信「小紙條」上的抽獎運！一名女網友驚訝自己去ATM提款，竟然意外抽到iPhone 14 Pro，認為原本「不相信這種（銀行）抽獎活動」，沒想到竟然中獎，開心喊終於可以換掉舊iPhone了，引起不少網友羨慕。

TikTok雜亂訊息太多 正妹網紅教你「一鍵清除」還你小清新

在社群平台競爭的社會，軟體介面做的好不好、夠不夠友善，已成了使用者挑選的重點。TikTok因為介面豐富吸引不少群眾使用，但也有人抱怨，畫面雜亂干擾使用。有科技網紅在TikTok上分享如何清除畫面上的混亂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。