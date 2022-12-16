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10款LINE隱藏免費貼圖慶2023！「中鋼」超霸氣、免加好友「1鍵下載」

聯合新聞網／ 綜合報導
LINE隱藏版免費貼圖來囉！《聯合新聞網》整理出10種有期限的貼圖，其中1樣還免任務直接送給你，超級霸氣，快來看看有什麼吧。（製圖／聯合新聞網）
LINE隱藏版免費貼圖來囉！《聯合新聞網》整理出10種有期限的貼圖，其中1樣還免任務直接送給你，超級霸氣，快來看看有什麼吧。（製圖／聯合新聞網）

倒數半個月告別2022，是不是該用新貼圖迎接2023了呢？LINE免費貼圖隱藏版又來了！《聯合新聞網》這次整理出10種有期限的LINE免費貼圖，其中以「中鋼51 We Can-企業文化篇1」最大方，「免任務」直接下載免費貼圖，還能用180天直接到「2023年暑假」，不過還是要注意每個LINE貼圖都有「下載期限」，部分活動只到今年12月31日，可別一直ㄍ一ㄥ到最後才發現過期囉！

▊ 輝熊 1 歲生日快樂！

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下載期限：2022/12/31
使用期限：180天

▊ LINE購物 夯話題×鹿鼻羊

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下載任務：加入「LINE購物夯話題」官方帳號好友
下載期限：2022/12/31
使用期限：90天

▊ LINE SHOPPING MALL × 1G

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下載期限：2022/12/31
使用期限：90天

▊ 中鋼51 We Can-企業文化篇1

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下載任務：無
下載期限：2023/1/8
使用期限：180天

▊ 萊富生命科技新年祝賀貼圖

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下載期限：2023/1/8
使用期限：90天

▊ LINE購物護照★蝦米幸福聖誕跨年篇

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下載任務：需開通LINE護照→前往查看貼圖→立刻前往領取免費貼圖
下載期限：2023/1/11
使用期限：90天

▊ Co娃陪你一起過年過節

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下載期限：2023/1/12
使用期限：180天

▊ 衣芙 × 哈囉兔兔~聯名新年快樂

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使用期限：90天

▊ 希爾思寵物營養 好友限定貼圖

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▊ Anden Hud×狗與鹿-歡樂迎新年篇

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下載期限：2023/1/12
使用期限：90天

LINE 中鋼

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