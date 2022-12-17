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男友用IG便利貼與別人曖昧她心碎 網嘆：最新科技時代偷吃

聯合新聞網／ 綜合報導
Instagram示意圖。美聯社
Instagram示意圖。美聯社

社群平台Instagram日前推出新功能「IG便利貼」，用戶可以於聊天室介面上方留下至多60字的訊息，簡單分享自己的近況或心情，點擊朋友頭像還能回覆對方便利貼消息，不少網友直呼像以前MSN、即時通的狀態功能！不過卻有人因此發現男友和好友之間的秘密。

進入訊息頁面，就能輸入IG便利貼，並選擇發布對象。圖擷自Dcard
進入訊息頁面，就能輸入IG便利貼，並選擇發布對象。圖擷自Dcard

一名網友在《Dcard發文，表示她一直都懷疑男友和大學時期的一位共同好友走得很近，但她從沒想去翻男友手機進行確認，直到最近IG推出便利貼功能，她才發現他們兩人明目張膽地傳訊曖昧。

原PO提到，她發現男友會一直發一些無聊的便利貼，像是「好餓晚上吃什麼」、「有什麼推薦的跑山地點」、「好想喝一杯」，當時只覺得男友是想刷存在就沒有特別理會，但後來看到男友打「晚上吃什麼」，那位女性好友就會回「想吃串燒火鍋牛排」，或是男友問說「晚上誰沒局」，她會留便條說「選我選我晚上7點集合」。

令她印象深刻的是該女有次說「今晚的星空真漂亮」，男友居然貼「再漂亮都差你一點」，讓原PO把所有一切都串起，「沒想到這兩個人可以這麼囂張，真的是有心想偷搞曖昧，任何形式都可以」，她也傷心地感慨「謝謝IG便利貼讓我恢復單身」。

文章一出後，吸引了2千多人按讚，網友紛紛留言表示，「當我還在想便利貼到底要幹嘛的時候...別人已經在用來傳情曖昧了」、「這應該算是最新科技時代偷吃」、「果然人要偷吃真的是創意無限」、「我以為用蝦皮聊聊偷吃已經很有創意了」、「即時通時代也都這樣子隔空對話的」、「同樣的用法不同結局，我發個：今晚要吃啥？好友如我麻吉會幫我接：吃Ｘ」。

Instagram Dcard 兩性關係

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