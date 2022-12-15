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創新還是擾民？新功能「IG便利貼」 用戶反應兩極

聯合新聞網／ 綜合報導
社群平台Instagram推出新功能「便利貼」，能夠發布60字內的心情狀態，不過網友們對此功能反應相當兩極。IG示意圖／ingimage
社群平台Instagram推出新功能「便利貼」，能夠發布60字內的心情狀態，不過網友們對此功能反應相當兩極。IG示意圖／ingimage

近來社群平台Instagram推出新功能「便利貼」，用戶可以於訊息頁上方留下至多60字的訊息，簡單分享自己的近況或心情，不過網友們對此功能意見兩極，有人表示看了很煩躁，也有人認為很適合懶得發限時動態的用戶。

有網友在Dcard發文分享IG推出的最新功能「便利貼」，用戶只要進入訊息頁面，就會在上方看到一排其他好友留下的便利貼，接著點選自己頭像上的「+」號，即可輸入60字以內的訊息，發布時能選擇要分享給「互相追蹤的好友」還是「IG摯友」。

不過須留意，便利貼發出後即無法編輯，只能選擇刪除或重發，且與限時動態一樣只會顯示24小時。另外，如果不想看到特定人的便利貼，可以點選其頭，再點選「噤聲網誌」。

進入訊息頁面，就能輸入IG便利貼，並選擇發布對象。圖擷自Dcard
進入訊息頁面，就能輸入IG便利貼，並選擇發布對象。圖擷自Dcard

然而，一些網友對此功能並不買單，「試了一下被朋友說沒水準，一定有它的用處，但我現在真的找不到」、「超級礙眼的」、「遇到地震應該一排都是！」、「看著莫名有種煩躁感」、「get不到這個功能，覺得很擾民」。

也有網友認為挺不錯，「很適合想講幹話又不想po限動的人，例如我」、「很可愛，會想要一直看大家更新什麼近況」、「我覺得滿特別的，對於某些公開帳號的族群可能是福音」、「個人蠻喜歡欸，可以打一些廢字」。

更有人點出，該通能與以前MSN、即時通的狀態功能類似，「類似以前MSN那種打狀態一樣的概念」、「即時通好像也有狀態」、「很像以前的即時通的即時狀態：非本勿擾/不在線上」、「太有年代感了吧」、「8年級生的回憶」。

據了解，有些用戶反應自己的帳號不能使用便利貼，原因是該功能還處於測試階段，故只有部分IG帳號可以使用，如果點進訊息頁面尚未顯示便利貼，建議可先嘗試更新APP，或耐心等待IG官方正式釋出。

Instagram 社群媒體

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