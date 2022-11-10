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她收求職APP面試邀約好心動 打開Google街景驚覺「被抓走無法求救」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友日前收到某求職APP的面試邀請通知，卻在打開Google街景服務後發現面試地點極為偏僻，附近是荒郊野外，且若不幸被抓走根本沒辦法求救。 示意圖／ingimage
一名女網友日前收到某求職APP的面試邀請通知，卻在打開Google街景服務後發現面試地點極為偏僻，附近是荒郊野外，且若不幸被抓走根本沒辦法求救。 示意圖／ingimage

求職陷阱多，民眾上網找工作務必提高警覺！一名女網友日前透過某APP找工作，也收到面試邀請的通知，當下立刻答應。後來才發現面試地點疑似在宜蘭縣礁溪鄉的一處住家，覺得既偏僻又奇怪，加上想到近期曾爆發台版柬埔寨囚虐案，於是果斷拒絕對方，也呼籲求職者務必要事先了解面試地點，以保護自身安全。

原PO在Dcard發文表示「街景服務救了我」，她日前應徵某電器的門市人員，月薪2萬6千元，也收到通知面試地址在宜蘭市的黎明路。原PO把消息告訴男友後，有查到該家電器行的門市，覺得面試地點在住家很奇怪，加上看過導航的街景服務後，發現是在某人的住家而且地點很偏僻，附近是荒郊野外，完全不像一間公司或工作室，倘若不幸被抓走根本沒辦法求救，決定臨時取消面試邀約。

事後，原PO的男友傳了台版柬埔寨詐騙案的虐囚新聞，告訴她礁溪也發生過類似事件，「還好昨天有阻止妳去宜蘭面試」。原PO對此心懷感激，表示「或許是我跟男友多想，但還是小心點比較好，總之各位面試前真的要查地點小心為上策，別像我蠢蠢的差點就去了」，也特別感謝Google的街景服務APP。

貼文引發網友熱議，不少人大讚「男友警覺性好高」、「推好細心的男友，可以嫁了」，也有人說「好誇張，現在台灣要變詐騙園區了，開職缺把人騙到家裡，一下子淡水一下子青埔，再來是宜蘭」。

有人提醒「我爸爸公司也不是很店面的那種，不過大家面試前記得多查查住址、看看周遭，有疑慮就先不要了就好」、「我當初找工作也是男友一直提意見保護我，不可以是獨棟住宅，不可以在沒有管理員的獨棟公寓或大廈，最好找有上市的公司」、「我姐姐曾經也收到奇怪的面試邀請，查了一下是在一個偏僻地方的鐵皮屋，然後網路上查不到公司資料，雖然不知道到底是什麼情況，但多留點心真的很重要」。

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