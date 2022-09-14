「台版柬埔寨詐騙案」礁溪警方營救1被害人 逮5名嫌犯

不少國人誤信前往柬埔寨可賺取高薪，卻遭詐騙囚禁控制行動，宜蘭礁溪地區也發生「台版柬埔寨詐騙案」，蔡姓被害人看到網路徵作業員，月薪10萬元，前往應徵時遭拘禁，帳戶更被犯罪集團拿去詐騙。礁溪警方獲報成立專案小組逮4名嫌犯，依人口販運法、組織犯罪、詐欺等罪移送偵辦，聲押獲准，今天繼續拘提在逃23歲李嫌。

警方調查，34歲蔡姓被害人在網路找工作，找到從事廣告作業且月薪10萬元，相當誘人，打電話連絡相約碰面，對方聲稱要辦理薪資匯款作業，要求提供個人存摺、提款卡、密碼等，供對方製作薪資匯入資料，未料蔡男提供後就被拘禁，還拖延該帳戶遭警示時間，利用被害人帳，由其同夥車手領取不知名被詐騙的被害人匯往該帳戶金錢。

蔡姓被害人被拘禁數日，帳戶遭警示已無利用價值，被嫌犯載到三重丟包，他在脫離控制後向萬華警分局報案，並指出還有其他被害人在旅館。礁溪警分局8月12日接獲萬華分局轉報，有一名男性遭限制自由在礁溪鄉某旅館內，立即成立專案小組逐一查訪轄內各旅館，最後在某旅館逮到4名男嫌，28歲吳姓、26歲胡姓、32歲黃姓、21歲彭姓嫌犯，並救出29歲謝姓被害人，另有1嫌在逃。