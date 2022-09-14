快訊

王室再掀波瀾？澳洲男自稱是查理三世私生子 願驗DNA證明

5好友自駕遊藤枝樂園...休旅車意外墜谷 釀1死1重傷悲劇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「台版柬埔寨詐騙案」礁溪警方營救1被害人 逮5名嫌犯

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭礁溪警方查獲「台版柬埔寨詐騙案」，救出被拘禁在飯店的被害人。圖／警方提供
宜蘭礁溪警方查獲「台版柬埔寨詐騙案」，救出被拘禁在飯店的被害人。圖／警方提供

不少國人誤信前往柬埔寨可賺取高薪，卻遭詐騙囚禁控制行動，宜蘭礁溪地區也發生「台版柬埔寨詐騙案」，蔡姓被害人看到網路徵作業員，月薪10萬元，前往應徵時遭拘禁，帳戶更被犯罪集團拿去詐騙。礁溪警方獲報成立專案小組逮4名嫌犯，依人口販運法、組織犯罪、詐欺等罪移送偵辦，聲押獲准，今天繼續拘提在逃23歲李嫌。

警方調查，34歲蔡姓被害人在網路找工作，找到從事廣告作業且月薪10萬元，相當誘人，打電話連絡相約碰面，對方聲稱要辦理薪資匯款作業，要求提供個人存摺、提款卡、密碼等，供對方製作薪資匯入資料，未料蔡男提供後就被拘禁，還拖延該帳戶遭警示時間，利用被害人帳，由其同夥車手領取不知名被詐騙的被害人匯往該帳戶金錢。

蔡姓被害人被拘禁數日，帳戶遭警示已無利用價值，被嫌犯載到三重丟包，他在脫離控制後向萬華警分局報案，並指出還有其他被害人在旅館。礁溪警分局8月12日接獲萬華分局轉報，有一名男性遭限制自由在礁溪鄉某旅館內，立即成立專案小組逐一查訪轄內各旅館，最後在某旅館逮到4名男嫌，28歲吳姓、26歲胡姓、32歲黃姓、21歲彭姓嫌犯，並救出29歲謝姓被害人，另有1嫌在逃。

礁溪警分局依人口販運法、組織犯罪、詐欺、洗錢防制條例、妨害自由、傷害等罪把4名嫌犯移送宜蘭地檢署偵辦，聲押獲准；警方循線追查，今天到花蓮拘提在逃李姓嫌犯，持續清查其他被害人，呼籲民眾透過網路求職時，對於高薪且不合常理的徵才廣告及要求交付存摺、提款卡、密碼等私人理財資料時，務必提高警覺，以免受騙上當。

宜蘭礁溪警方查獲「台版柬埔寨詐騙案」，移送詐騙集團5名嫌犯。圖／警方提供
宜蘭礁溪警方查獲「台版柬埔寨詐騙案」，移送詐騙集團5名嫌犯。圖／警方提供

詐騙 詐欺 柬埔寨 車手 洗錢

相關新聞

「台版柬埔寨詐騙案」礁溪警方營救1被害人 逮5名嫌犯

不少國人誤信前往柬埔寨可賺取高薪，卻遭詐騙囚禁控制行動，宜蘭礁溪地區也發生「台版柬埔寨詐騙案」，蔡姓被害人看到網路徵作業...

柬埔寨人蛇集團20多歲招募成員代辦護照 屏檢聲押獲准

屏東地檢署偵辦柬埔寨人蛇集團案，接獲刑事局偵查第八大隊情資，發現20多歲林姓男子與其他成員負責招募被害人、辦理與代領護照...

安平大樓住戶拉K傳惡臭 台南警清樓逮兩女送辦

台南市警四分局適逢「米奇與好友chill遊台南」展覽的安全維護專案之餘，又接獲民眾報案反映，育平路某大樓傳出疑似拉K的刺...

「我把錢看太重了！」柬埔寨受騙少年告白

「如果沒有獲救，我不是死了，就是又被賣到其他國家！」經歷柬埔寨詐騙事件的20歲少年林勝祥驚魂甫定後，回顧年初時因為一心想要賺錢，被哄騙到柬埔寨，而後又被轉賣到緬甸的過程...

男投資虛擬貨幣遭騙千萬 高雄警突破詐團水房逮6人

詐騙集團利用代操投資簡訊，誘人投資股票及虛擬貨幣，1名郝姓男子因而投資1000多萬元，直到認為已獲利500多萬元，要求出...

現場畫面曝光！萬里火燒車副駕成焦屍 火太大員警、消防員難搶救

林姓男子今天凌晨1點半，開車行經新北市萬里區台二線萬里隧道口，疑失控自撞電線桿起火燃燒，林男自行脫困輕傷送醫，副駕劉男受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。