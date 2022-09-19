安卓致敬蘋果再+1！iPhone 14 Pro動態島變「動態鳥」 陸App還能做這事

蘋果（Apple）的iPhone 14 Pro系列新增動態島的功能，可在挖孔螢幕位置呈現藥丸型的黑條進行簡單操作。先前曾報導小米主題商店疑似出現類似動態島風格、名為「怪脾氣（Grumpy UI）」主題內容。現在中國大陸又有App推出「動態鳥」，兩者只差1字，被笑稱蘋果有動態島，中國大陸有動態鳥。

不少網友推測，蘋果的動態島（陸譯「靈動島」）推出不久後，安卓（Android）可能會有類似風格出現。外媒報導，大陸一個以中國市場安卓App為主的社群網站「酷安」，真的推出了「靈動鳥」，不過仔細一看，不是「島」字，而是「鳥」字，提供螢幕頂端藥丸型黑條功能顯示。

酷安App仿效蘋果動態島（靈動島）功能，也推出「靈動鳥」，目前只支援充電及藍牙耳機配對顯示。（翻攝自酷安App）

「靈動鳥」App提到，「靈動鳥是一個手機工具插件（台譯外掛）。這個軟件（軟體）是仿照著蘋果中的靈動島來製作的。」直接講明仿照iPhone 14 Pro系列的動態島功能，但該「靈動鳥」僅能使用在連結藍牙耳機和充電部分，其餘訊息顯示等皆不支援，明顯只是想扮成蘋果手機模樣而已。

由於安卓手機款式眾多，螢幕鏡頭的挖孔位置也不同，「靈動鳥」App提供一項「貼心」之處，可以自定義調整「藥丸型黑條」、讓它可以稍微對準挖孔螢幕的位置。大陸的部落客實測後，認為「挺有意思的」，但表示若挖孔位置偏向左右兩側，可能就會有落差。

「靈動鳥」App的Logo模樣就是一隻鳥，與藥丸型黑條完全無關，不過還提供可以稍微調整黑條位置的功能。（翻攝自酷安App）

大陸部落客實測「靈動鳥」App發現，若挖孔螢幕位置在頂部兩側，該App無法完整相容，還會自動在中間「挖孔」。（翻攝自科技小辛微博）

網友看完「靈動鳥」使用影片後，驚訝「這軟件（軟體）開發速度也夠快」，並認為「安卓真沒必要學」、「安卓打孔（螢幕）小，沒什麼必要。」、「老子本來幾毫米直徑的孔，你給我擴充成整個宇宙」、「蘋果的好學生上線了」、「靈動島也配叫創新？」、「靈動鳥（動態島），服了你啦」、「真的Get不到格外的有趣之處。」

「靈動鳥」App在簡介直接表示，仿照著蘋果中的靈動島來製作。（翻攝自酷安App）

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