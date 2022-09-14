安卓不抄？蘋果iPhone 14 Pro動態島被笑死 小米手機卻弄出「類動態島」

蘋果（Apple）推出iPhone 14系列手機，其中iPhone 14 Pro系列從瀏海螢幕變成藥丸型挖孔螢幕設計配「動態島（Dynamic Island）」，被外界笑稱其實是想彌補藥丸型挖孔螢幕的缺陷而設計。不過就有國外網友發現，有安卓（Android）手機似乎想做出動態島風格的Fu。

安卓相較於蘋果iOS系統，像是桌面布景外觀或是運用小工具等設定都相當開放。一名部落客在推特秀出影片，上頭可見小米的挖孔螢幕手機配置「類動態島」主題設計，鏡頭旁的黑條就跟蘋果iOS 16一樣，可依App情況放大或縮小黑條蓋住鏡頭，該主題名稱就取為「怪脾氣 UI（Grumpy UI）」。

一名部落客秀出小米手機「類動態島」的設計，還能變大蓋住鏡頭，就跟蘋果「動態島」相似。（翻攝自vvaiibhav推特）

不過小米該主題的「類動態島」設計，縮小時卻在鏡頭右邊，變成狀態列，有點多此一舉。（翻攝自vvaiibhav推特）

該名部落客隨後表示，疑似只能在中國大陸的小米主題商店下載該外觀，並提到「小米主題（設計）開發者永遠不會讓人失望。」但也有人稱小米未審核通過該主題，因此無緣下載。不過影片已引起網友討論。

PTT網友認為蘋果iPhone 14 Pro系列的「藥丸型」挖孔設計範圍大，較適合做動態島，而畫面上的小米手機挖孔螢幕僅有左上側，且黑條部分縮小時仍留在挖孔螢幕旁邊，像極狀態列，與蘋果「整個蓋住」不同，笑稱「瀏海太小，動態島失去意義。」也有網友酸安卓「罵歸罵，還是得抄蘋果、得用蘋果。」、「果然要抄了」，更有人期待三星也能自創不同類型的「動態島」。

蘋果iPhone 14 Pro系列新增動態島設計，巧妙結合挖孔螢幕設計，可依App不同，提供不同大小色塊之訊息。（翻攝自蘋果官網）

蘋果iPhone 14 Pro系列新增動態島設計，巧妙結合挖孔螢幕設計，可依App不同，提供不同大小色塊之訊息。（翻攝自蘋果官網）

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) 2022年9月11日

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