快訊

檢舉魔人「蘇大媽」出獄了！台南網友奔相走告：全城警戒

U18世界盃棒球賽／鄭俊瑋2長打打爆日本 中華隊4連勝分組第1晉級

電動車掛牌數今年破萬？專家：全面普及得先解決2挑戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安卓不抄？蘋果iPhone 14 Pro動態島被笑死 小米手機卻弄出「類動態島」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名部落客秀出小米手機「類動態島」的設計，該主題名稱取為「怪脾氣 UI（Grumpy UI）」。（翻攝自vvaiibhav推特）
一名部落客秀出小米手機「類動態島」的設計，該主題名稱取為「怪脾氣 UI（Grumpy UI）」。（翻攝自vvaiibhav推特）

蘋果（Apple）推出iPhone 14系列手機，其中iPhone 14 Pro系列從瀏海螢幕變成藥丸型挖孔螢幕設計配「動態島（Dynamic Island）」，被外界笑稱其實是想彌補藥丸型挖孔螢幕的缺陷而設計。不過就有國外網友發現，有安卓（Android）手機似乎想做出動態島風格的Fu。

安卓相較於蘋果iOS系統，像是桌面布景外觀或是運用小工具等設定都相當開放。一名部落客在推特秀出影片，上頭可見小米的挖孔螢幕手機配置「類動態島」主題設計，鏡頭旁的黑條就跟蘋果iOS 16一樣，可依App情況放大或縮小黑條蓋住鏡頭，該主題名稱就取為「怪脾氣 UI（Grumpy UI）」。

一名部落客秀出小米手機「類動態島」的設計，還能變大蓋住鏡頭，就跟蘋果「動態島」相似。（翻攝自vvaiibhav推特）
一名部落客秀出小米手機「類動態島」的設計，還能變大蓋住鏡頭，就跟蘋果「動態島」相似。（翻攝自vvaiibhav推特）

不過小米該主題的「類動態島」設計，縮小時卻在鏡頭右邊，變成狀態列，有點多此一舉。（翻攝自vvaiibhav推特）
不過小米該主題的「類動態島」設計，縮小時卻在鏡頭右邊，變成狀態列，有點多此一舉。（翻攝自vvaiibhav推特）

該名部落客隨後表示，疑似只能在中國大陸的小米主題商店下載該外觀，並提到「小米主題（設計）開發者永遠不會讓人失望。」但也有人稱小米未審核通過該主題，因此無緣下載。不過影片已引起網友討論

PTT網友認為蘋果iPhone 14 Pro系列的「藥丸型」挖孔設計範圍大，較適合做動態島，而畫面上的小米手機挖孔螢幕僅有左上側，且黑條部分縮小時仍留在挖孔螢幕旁邊，像極狀態列，與蘋果「整個蓋住」不同，笑稱「瀏海太小，動態島失去意義。」也有網友酸安卓「罵歸罵，還是得抄蘋果、得用蘋果。」、「果然要抄了」，更有人期待三星也能自創不同類型的「動態島」。

蘋果iPhone 14 Pro系列新增動態島設計，巧妙結合挖孔螢幕設計，可依App不同，提供不同大小色塊之訊息。（翻攝自蘋果官網）
蘋果iPhone 14 Pro系列新增動態島設計，巧妙結合挖孔螢幕設計，可依App不同，提供不同大小色塊之訊息。（翻攝自蘋果官網）

蘋果iPhone 14 Pro系列新增動態島設計，巧妙結合挖孔螢幕設計，可依App不同，提供不同大小色塊之訊息。（翻攝自蘋果官網）
蘋果iPhone 14 Pro系列新增動態島設計，巧妙結合挖孔螢幕設計，可依App不同，提供不同大小色塊之訊息。（翻攝自蘋果官網）

延伸閱讀

iPhone下載iOS 16必玩這5樣！相簿上鎖、1秒去背出國去、鎖定畫面小工具、照片抓文字好好玩

iPhone 14引蘋果「Trade In」舊換新再跳水！12 Pro降最多、這款賣掉賺1400元

iOS 16 新增「2隱藏版小功能」 網激推：蘋果終於改了

iOS 16新功能！封殺山寨AirPods 連線瞬間「假貨現形」

相關新聞

安卓不抄？蘋果iPhone 14 Pro動態島被笑死 小米手機卻弄出「類動態島」

蘋果（Apple）推出iPhone 14系列手機，其中iPhone 14 Pro系列從瀏海螢幕變成藥丸型挖孔螢幕設計配「動態島（Dynamic Island）」，被外界笑稱其實是想彌補藥丸型挖孔螢幕的缺陷而設計。不過就有國外網友發現，有安卓（Android）手機似乎想做出動態島風格的Fu。

iPhone 14引蘋果「Trade In」舊換新再跳水！12 Pro降最多、這款賣掉賺1400元

蘋果（Apple）的iPhone 14系列將在本周五（9月16日）開賣，iPhone舊機換購價勢必再跳水！蘋果官網舊換新「Trade In換購方案」日前第5度調整換購價格，《聯合新聞網》為你整理最近3次的調價幅度，iPhone 6s、Apple Watch 3確定說再見，iPad其中一款還讓果粉「賺更多」。

iOS 16 新增「2隱藏版小功能」 網激推：蘋果終於改了

蘋果在今（13）日正式釋出新系統iOS 16，許多忠實用戶早早下載更新，並分享自己的使用心得，一些用戶在更新之後發現意料之外的改動，其中「用Face ID解鎖相簿」和「鍵盤震動回饋」2點引來不少網友稱讚，直呼「瞬間愛上這次的更新」。

直接解散團隊！Google傳不再推出Pixelbook系列筆電

相關消息指出，Google已經取消推出下一款Pixelbook的計畫，並且解散負責打造筆電產品團隊。

iOS 16使用心得分享！速度提升卻伴隨「1缺點」 網勸：再觀察幾天

iOS 16今（13）日凌晨1點開放更新，不少蘋果用戶趕在第一時間下載體驗，一名網友在PTT上分享使用3小時的心得，直言這次升級變化不大，雖速度提升，耗電也加快了，引起不少網友共鳴。

吸果粉忠誠！傳蘋果今年推「硬體訂閱制」 有望年年換新iPhone＋軟體服務

蘋果並未如市場預期在秋季發表會上公佈結合硬體產品與服務的「訂閱方案」，但彭博新聞記者Mark Gurman在其《Power On》專欄透露，此「訂閱方案」仍可能會在未來幾週內對外公佈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。