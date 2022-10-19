他怨「iPad漲價是看不起其他品牌？」 網曝：蘋果真的沒對手

昨（18）日蘋果推出M2版iPad Pro、iPad 10，最新的iPad 10比上一代的iPad 9 Wi-Fi版本256G就貴了4500元，iPad Pro最高規格貴了7650元，引發網友討論，有人疑惑「蘋果這波操作，是不是想把平板市場讓出來？還是完全看不起別家的平板？」

《聯合新聞網》整理了蘋果最新的iPad系列售價，不過價格調漲引起網友討論，有人在PTT發文抱怨，「剛剛iPad基本款售價公佈，沒有全貼合螢幕就算了，還只支援一代筆，然後還要賣1萬4900元，根本就是劣化版的Air 4！Air 5直接漲價到1萬9900元，真的超級誇張！」

他疑惑，「蘋果現在這波操作是想把平板市場讓出來，不想賣了？還是看準果迷會繼續買，產品會持續熱賣？感覺他們完全看不起其他家平板！」

對此，許多人認為「沒辦法，誰叫其他家平板沒一個夠iPad打」、「這就是沒能人贏過他們的下場」、「好像是真的沒人能贏，買三星平板S6用沒多久換Air 4真的好用很多」、「貴從來都不是它的缺點，而是你的缺點，罵完記得買」、「全新產品硬體更新慢慢變貴就算了，這次直接漲舊產品，比較像是在測試果粉的底線」、「反正廠商獨大，吃相會越來越難看」、「它不只對其它平板看不起，它連Win筆電都看不起了」、「蠻驚訝 Apple TV 會用A15晶片，等於連5000塊的電視盒效能都贏過安卓旗艦，蘋果真的是為所欲為了」、「早買省2000，之前iPad mini全新也才1萬3500元左右，現在直接1萬5起跳」、「他們的iPad真的沒有對手，其他家都是笑話」。

商品推薦