共用音樂帳號也能「抓猴」？她用超狂組合技嗆爆小三：《狐狸精》、《吃大便》
情侶交往總喜歡一起追劇、聽音樂，免不了會和另一半共用帳號，但就有一名女網友分享經歷，她在共用音樂帳號發現男友出軌的證據，甚至訂閱費用還是她幫男友和小三支付的，氣不過的她最終使出「組合技」嗆爆小三。
她在Dcard發文透露以前都會跟男友共用KKBOX帳號，但後來她改跟朋友一起訂閱分享其他線上串流音樂平台後，原本的帳號就只剩男友獨自在使用。某天她拿男友的手機尋找一首冷門曲目，怎料一翻就看到不得了的東西，她發現男友收藏的歌單都不是他平常會聽的音樂類型，且其中一個收藏歌單名稱標註「77ㄉ愛」，後來男友才向她坦承與這位名叫「77」的女孩確實關係不一般。
原PO不只是被男友背叛，她還被蒙在鼓裡、替「男友與77」付了1200塊的共用帳號續約費。最後，她決定把男友的歌單惡搞「文字接龍」，她列出一整排曲目「《Hi》、《狐狸精》、《跟》、《渣男》、《祝福》、《你們》、《吃大便》、《還有》、《劈你的雷正在路上》」，狠狠嗆爆小三。
看到原PO狠狠反擊讓網友們直呼大快人心，「直接LINE打開先轉帳給自己再分啦！」、「現在的小三的花招真多～」、「我覺得妳很厲害！沒想過聽音樂的軟體也有別的用途」，還有不少人留言透露共用KKBOX帳號只要進入會員中心的帳號服務，就可以查看登入裝置與紀錄，隨時掌握有誰登入使用該共用帳號。
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