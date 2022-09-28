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串流音樂APP愛恨一瞬間！ 看這裡學不只能「共築愛巢」也可以「抓猴」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣線上串流音樂APP屬Spotify、KKBOX最為知名。 示意圖／ingimage
台灣線上串流音樂APP屬Spotify、KKBOX最為知名。 示意圖／ingimage

線上串流音樂平台屬KKBOXSpotify在台灣最為知名，是許多情侶分享音樂、培養感情的愛用APP。雖然線上串流音樂平台意外讓女網友抓包男友出軌的證據，但也有不少人好奇「情侶之間該如何共享歌單？」《聯合新聞網》特別整理KKBOX、Spotify兩大平台的共享方式，提供情侶感情增溫的小撇步。

如何使用KKBOX共用歌單？

一、分享歌單至個人首頁

1. 點擊要分享的歌單，點擊右上角的「…」再選擇「分享」

圖擷自KKBOX官網
圖擷自KKBOX官網

2. 確認歌單名稱及輸入歌單相關的敘述後，點擊「下一步」即可將歌單分享至你的個人首頁

圖擷自KKBOX官網
圖擷自KKBOX官網

3. 至「個人首頁」即可查看已分享的歌單

圖擷自KKBOX官網
圖擷自KKBOX官網

4. 點入歌單後，點擊右上角的「…」再選擇「分享」，即可把歌單分享至社群媒體

圖擷自KKBOX官網
圖擷自KKBOX官網

5. 也可透過QR Code、複製連結或點擊「更多」直接分享到其他APP

如何使用Spotify共享歌單？

一、建立「遠端群組」點唱單

1. 開啟Spotify並播放音樂，再點選螢幕底部的「連接至裝置」圖示（紅框處）

圖擷取自手機畫面
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2. 點選「建立遠端群組點唱單」

圖擷取自手機畫面
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3. 點擊「邀請好友」，選取分享方式（透過LINE或Messenger等傳送邀請連結）給好友

圖擷自手機畫面
圖擷自手機畫面

4. 受邀好友同意加入後，即可同步收聽音樂

圖擷自手機畫面
圖擷自手機畫面

右方畫面可見，TOM是該點唱單的主持人，Alice受邀加入成為參與者，兩人即可開始同步收聽音樂。

當然，這麼特殊的「告白」也不只屬於情侶們，《聯合新聞網》也來親自實驗如何創建「送給小三」的歌單，跟著以下步驟一起來動手做吧！

1. 以Spotify為例，為新建立的歌單命名，接著再點擊新增歌曲

圖擷自手機畫面
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2.輸入歌名即可逐一加入歌單（排序為加入歌單的順序）

圖擷自手機畫面
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3. 歌曲加入完畢後，即可獲得「送給小三」的完整歌單

圖擷自手機畫面
圖擷自手機畫面

4. 點擊「邀請協作者」即可邀請好友（或是欲邀請收聽的人）共享歌單

圖擷自手機畫面
圖擷自手機畫面

5. 可複製連結或透過LINE、IG等社群傳送邀請連結給對方

圖擷自手機畫面
圖擷自手機畫面

想怎麼惡搞「文字接龍」全憑自己的創意，不論是想送給「老公、男友、小三、正宮」，或許都可以透過這種巧妙的方式送出一段話給對方喔！

▌延伸推薦：

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