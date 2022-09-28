串流音樂APP愛恨一瞬間！ 看這裡學不只能「共築愛巢」也可以「抓猴」

線上串流音樂平台屬KKBOX和Spotify在台灣最為知名，是許多情侶分享音樂、培養感情的愛用APP。雖然線上串流音樂平台意外讓女網友抓包男友出軌的證據，但也有不少人好奇「情侶之間該如何共享歌單？」《聯合新聞網》特別整理KKBOX、Spotify兩大平台的共享方式，提供情侶感情增溫的小撇步。

如何使用KKBOX共用歌單？

一、分享歌單至個人首頁

1. 點擊要分享的歌單，點擊右上角的「…」再選擇「分享」

圖擷自 KKBOX官網

2. 確認歌單名稱及輸入歌單相關的敘述後，點擊「下一步」即可將歌單分享至你的個人首頁

圖擷自 KKBOX官網

3. 至「個人首頁」即可查看已分享的歌單

圖擷自 KKBOX官網

4. 點入歌單後，點擊右上角的「…」再選擇「分享」，即可把歌單分享至社群媒體

圖擷自 KKBOX官網

5. 也可透過QR Code、複製連結或點擊「更多」直接分享到其他APP

如何使用Spotify共享歌單？

一、建立「遠端群組」點唱單

1. 開啟Spotify並播放音樂，再點選螢幕底部的「連接至裝置」圖示（紅框處）

圖擷取自手機畫面

2. 點選「建立遠端群組點唱單」

圖擷取自手機畫面

3. 點擊「邀請好友」，選取分享方式（透過LINE或Messenger等傳送邀請連結）給好友

圖擷自手機畫面

4. 受邀好友同意加入後，即可同步收聽音樂

圖擷自手機畫面

右方畫面可見，TOM是該點唱單的主持人，Alice受邀加入成為參與者，兩人即可開始同步收聽音樂。

當然，這麼特殊的「告白」也不只屬於情侶們，《聯合新聞網》也來親自實驗如何創建「送給小三」的歌單，跟著以下步驟一起來動手做吧！

1. 以Spotify為例，為新建立的歌單命名，接著再點擊新增歌曲

圖擷自手機畫面

2.輸入歌名即可逐一加入歌單（排序為加入歌單的順序）

圖擷自手機畫面

3. 歌曲加入完畢後，即可獲得「送給小三」的完整歌單

圖擷自手機畫面

4. 點擊「邀請協作者」即可邀請好友（或是欲邀請收聽的人）共享歌單

圖擷自手機畫面

5. 可複製連結或透過LINE、IG等社群傳送邀請連結給對方

圖擷自手機畫面

想怎麼惡搞「文字接龍」全憑自己的創意，不論是想送給「老公、男友、小三、正宮」，或許都可以透過這種巧妙的方式送出一段話給對方喔！

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