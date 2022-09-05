碩士生睡不飽連手機APP都「不想起床」 內行教3招打醒它
智慧型手機都有螢幕旋轉功能，方便直立或橫式觀看，但一名碩士生就分享他的iPhone手機螢幕明明是直立狀態，但最下排的APP卻是「不想起床」， 讓他看了實在哭笑不得，直呼真的是課業壓力太大了。
一名中興大學碩士生在Dcard發文分享課業壓力，他表示每天壓力大到只能睡4個小時，但每天還是得靠意志力讓自己保持清醒，但某天打開手機一看，竟發現「手機APP們都還躺著，不想起床」。
這句話讓網友一陣茫然，實在不懂APP不想起床是什麼意思，直到他貼出手機畫面截圖，才發現位在手機最下方的電話、Instagram、LINE和Chorme圖示全都翻轉了90度，奇特現象引起熱議。
過去也曾有網友遇過類似狀況，當時發現異常的網友將手機重新開機後即排除狀況。對此，有內行人指出，應該是系統當機所致，「把螢幕翻轉過去下面那排的方向，再翻回來就會好了」，也有人建議可以去螢幕旋轉的功能裡，把設定關掉再重新打開就可以了。
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