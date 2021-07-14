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iPhone也放防疫假？ 她手機只有最下面一排整個歪掉出現異常

聯合新聞網 / 綜合報導
網友po出手機畫面其中一排工具列歪掉的畫面。圖擷自Dcard
網友po出手機畫面其中一排工具列歪掉的畫面。圖擷自Dcard

現在的智慧型手機都有螢幕可自動旋轉的功能，如果有開啟直橫向轉換的話，一般用戶把手機拿成橫畫面觀看時也不會有問題，不過有一名網友卻在Dcard上po出她的手機畫面截圖，讓許多人看了也覺得頗奇特。

只見她手機的直畫面是正常的桌布顯示，還有一堆下載的App應用程式，不過最下方一排卻出現了四個App轉不過來的異常現象，看起來就像是還待在橫畫面模式的感覺，而且唯獨只有這一排出現此狀況。

甚至其中有一個大家最常用的LINE即時通訊軟體也整個倒過來，字型也完全停留在橫向。Po文的網友好奇問大家，為什麼自己手機下面那一排整個歪掉，而且已經兩、三天了。她也說雖然重新開機有可能可以解決此歪掉的問題，但因為覺得有趣，所以這畫面就還是先放著。

底下有網友留言指出，看起來應該是手機使用過久，有點當機了。還有人提供自身經驗表示，如果把螢幕翻轉過去下面那排的方向，再翻回來就會好了，也有人建議，可以去螢幕旋轉的功能裡，把設定關掉再重新打開就ok了。

其他大部分的網友則留言笑說「太可愛了」、「您的工具列已下線」、「可能想下班了」、「職業性疲累」、「也放防疫假了嗎？」、「罷工一整排」、「關機治百病」，甚至還有人曝露自己是拿iPhone 8+的，也曾出現這樣的情形，而且不只手機，連iPad也有類似狀況。

iPhone

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