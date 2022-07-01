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Google街景多倫多出現「2裸女相擁」 網嗨翻又見「招牌燦笑」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現在Google地圖搜尋「多倫多」，會發現兩個裸體女子在泳池畔擁抱。圖擷自/Google地圖
網友發現在Google地圖搜尋「多倫多」，會發現兩個裸體女子在泳池畔擁抱。圖擷自/Google地圖

日前在Google地圖搜尋「亞馬遜雨林」，會看一對男女在廁所恩愛的自拍照片，造成網友熱議。無獨有偶，近日有網友發現在Google地圖打下「多倫多」，這次出現的則是一對裸體相擁的女性，角度一轉，拍攝男子疑似又是「亞馬遜雨林」男主角。

臉書粉專「毒舌痞子的543日記」在29日發文提到，「請大家打開Google MAPs，搜尋『多倫多』，然後選擇街景，又會看到某人的招牌燦爛笑容了！」

這次Google地圖中，搜尋「多倫多」會看見泳池畔有兩位裸體相擁的女子，兩人笑得開心，360度照片一轉，又見疑似前陣子在Google地圖「亞馬遜雨林」中，自拍恩愛照片的男子「Kevin」。這次他同樣拿著自拍棒，露出招牌燦笑並裸著身體。

許多網友紛紛留言，「全球最關注的Kevin」、「同上集主角欸」、「厲害，這也能有連載～」、「這男的不簡單」。不過此照片隨即被Google緊急撤下。

多倫多 自拍 Google Maps

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