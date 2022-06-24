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「亞馬遜雨林」突竄熱搜第一 朝聖Google街景驚見肉慾交疊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現用Google map搜尋「亞馬遜雨林」一詞，就會跑出男女「親密連結」的畫面。圖／截圖自Google map
網友發現用Google map搜尋「亞馬遜雨林」一詞，就會跑出男女「親密連結」的畫面。圖／截圖自Google map

網友發現用Google map搜尋「亞馬遜雨林」一詞，就會跑出男女「親密連結」的畫面。圖／截圖自Google map
網友發現用Google map搜尋「亞馬遜雨林」一詞，就會跑出男女「親密連結」的畫面。圖／截圖自Google map

近日「亞馬遜雨林」突然竄升至台灣地區關鍵字搜尋第一名，原來是有網友發現Google map搜尋系統又出包！只要在Google map搜尋「亞馬遜雨林」，竟會跑出男女性愛的親密畫面。

近日有眼尖網友發現，在Google map搜尋「亞馬遜雨林」街景，竟出現令人臉紅心跳的性愛自拍照。從地圖畫面顯示一名男子全裸著燦笑自拍，但仔細看卻能發現他的身下「連結」著一位女性，她同樣也是光著身子，明顯兩人正在進行「人與人的連結」運動。

這幅令人害羞的畫面引起鄉民熱議，大家紛紛前往「亞馬遜雨林」朝聖，但目前從Google map搜尋系統仍可發現這個畫面未被系統刪除。

該名男子手持一台外殼印著Motorola的白色手機，他利用上方的360度鏡頭拍攝性愛過程，但其實男子手持設備的是可模組化配件Moto Mod，可使Motorola手機包含Moto Z、Z Play及Z2 Play等產品，於手機頂部加裝360度全景攝影鏡頭。

「亞馬遜雨林」一詞躍升Google熱門關鍵字第一名。圖／截圖自Google
「亞馬遜雨林」一詞躍升Google熱門關鍵字第一名。圖／截圖自Google

Google Maps 自拍 全裸 性愛 Motorola

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