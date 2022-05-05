快訊

影／又爆虐嬰...10天大幼嬰被倒吊狠當物品甩 照顧員稱瘀青是「黃疸」

急轉彎！「快篩陽即確診」改5月12日才上路 莊人祥曝原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

再轟蘋果壟斷「課稅」！ 馬斯克開嗆App Store抽成30%離譜

聯合新聞網 / 綜合報導
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 路透
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。 路透

蘋果公司產品因自身硬體與硬體設計形成封閉的iOS系統，使其面臨壟斷市場之嫌疑，除了遭受歐盟抨擊，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也在推特上發聲指責App Store抽成30%太不合理。

歐盟曾指控蘋果濫用iOS平台獨佔地位，限制開發者取用iPhone上的NFC功能，更因其高度市佔使用率，導致Apple Pay服務在市場上獲得極高主導優勢。

除此之外，曾為PayPal共同創辦人之一的馬斯克也質疑蘋果App Store的收費標準過高，認為蘋果在App Store採30%分潤機制是比應有的費用高出10倍，分潤3%費用才是合理，「實際上是對整個網路抽取30%的稅」。

根據外媒《MacRummors》報導，蘋果將營收在100萬美元（約2900萬新台幣）以下的開發者抽成降低至15%，營收高於100萬美元者則維持30％抽成，但馬斯克認為蘋果的「讓步」仍遠遠不夠。

馬斯克過去就曾聲援電玩遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games對蘋果的訴訟案，當時曾抨擊蘋果App Store抽成機制其實是對全球徵收「網際網路稅」。

Apple 蘋果 App Store iOS 馬斯克

延伸閱讀

蘋果推出「類筆電」？iPad新專利接鍵盤出現macOS系統 還能這樣做

圖文教你做／IG限動可加音樂玩給你看 實測23年前〈ㄘㄨㄚˋ冰進行曲〉也能播

蘋果iPhone 14延後或準時亮相？外媒點出這2天發表、新色也曝光

友人買房「爽賺一台賓士」！他後悔還在租屋 網掀兩派論戰

相關新聞

再轟蘋果壟斷「課稅」！ 馬斯克開嗆App Store抽成30%離譜

蘋果公司產品因自身硬體與硬體設計形成封閉的iOS系統，使其面臨壟斷市場之嫌疑，除了遭受歐盟抨擊，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也在推特上發聲指責App Store抽成30%太不合理。

扯！好萊塢祭商業制裁沒新片可看 俄羅斯電影院竟「帶頭看盜版」

俄羅斯電影院負責人協會指出，好萊塢大片進不了俄羅斯，讓整個產業瀕臨崩潰，估計電影院整體營收損失 80%，而俄羅斯自產的影片不論質或量都無法滿足觀眾的需求。沒有退路的情況下.... 在俄羅斯入侵烏

好神奇！蘋果曝「天行者音效」 用Mac與iPhone錄製而成

在世界星戰日這天，蘋果正式釋出以「天行者音效」 (Skywalker Sound)為主題的「Behind the Mac」紀錄片，藉此說明在天行者牧場 (Skywalker Ranch)創作的「天行者音效」，是如何藉由Mac打造。

微軟收購後 傳動視暴雪執行長若離開可獲5.2億美元「補償費 」

在動視暴雪遞交給美國證券交易委員會的文件中，顯示在公司由微軟完成收購後，執行長Bobby Kotick將可能離開，並且將獲得總額達5.2億美元資金作為「補償」。

歐盟指蘋果濫用iOS平台獨占地位 「讓Apple Pay有更大優勢」

歐盟稍早指稱蘋果濫用iOS平台獨占地位，限制開發者取用iPhone上的NFC功能，導致Apple Pay服務在iPhone產品上擁有更大競爭優勢，同時也限制PayPal等第三方電子錢包競爭能力。

Meta將出4款VR頭戴裝置 高中低階款全包、與雷朋合作智慧眼鏡仍會更新

去年展示鎖定高階、虛實整合應用的頭戴裝置「Project Cambria」之後，The Information取得消息指稱Meta接下來至少會推出四款定位不同的虛擬實境頭戴裝置，而「Project Cambria」僅只是其中一款。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。