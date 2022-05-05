再轟蘋果壟斷「課稅」！ 馬斯克開嗆App Store抽成30%離譜
蘋果公司產品因自身硬體與硬體設計形成封閉的iOS系統，使其面臨壟斷市場之嫌疑，除了遭受歐盟抨擊，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也在推特上發聲指責App Store抽成30%太不合理。
歐盟曾指控蘋果濫用iOS平台獨佔地位，限制開發者取用iPhone上的NFC功能，更因其高度市佔使用率，導致Apple Pay服務在市場上獲得極高主導優勢。
除此之外，曾為PayPal共同創辦人之一的馬斯克也質疑蘋果App Store的收費標準過高，認為蘋果在App Store採30%分潤機制是比應有的費用高出10倍，分潤3%費用才是合理，「實際上是對整個網路抽取30%的稅」。
Apple’s store is like having a 30% tax on the Internet. Definitely not ok.— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022
根據外媒《MacRummors》報導，蘋果將營收在100萬美元（約2900萬新台幣）以下的開發者抽成降低至15%，營收高於100萬美元者則維持30％抽成，但馬斯克認為蘋果的「讓步」仍遠遠不夠。
馬斯克過去就曾聲援電玩遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games對蘋果的訴訟案，當時曾抨擊蘋果App Store抽成機制其實是對全球徵收「網際網路稅」。
Apple app store fees are a de facto global tax on the Internet. Epic is right.— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021
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