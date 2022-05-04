歐盟指蘋果濫用iOS平台獨占地位 「讓Apple Pay有更大優勢」

歐盟稍早指稱蘋果濫用iOS平台獨占地位，限制開發者取用iPhone上的NFC功能，導致Apple Pay服務在iPhone產品上擁有更大競爭優勢，同時也限制PayPal等第三方電子錢包競爭能力。

依照歐盟論述指出，蘋果藉由自身軟體與硬體設計形成封閉生態系統，並且高度控制其使用體驗，更因為本身高度市佔使用率，同時未向其他第三方電子錢包服務開放使用NFC功能，使得Apple Pay在市場獲得極高主導優勢。

由於NFC本身為標準化技術，同時諸多電子錢包均以此項技術打造便利的行動支付功能，例如在Android手機上的Google Pay，或是三星推行的Samsung Pay，而在歐洲境內也有高度使用率，但蘋果卻僅在iPhone開放自身Apple Pay服務使用NFC功能，形同限制其他第三方電子錢包服務在iPhone產品上的競爭能力，明顯違反歐盟市場壟斷禁令。

不過，蘋果在後續回應表示，Apple Pay僅只是歐盟消費者眾多使用選項之一，並未有壟斷電子支付市場的情況，同時也表明將與歐盟合作，更強調在Apple Pay提供高度安全使用體驗。

目前歐盟僅向蘋果提出異議聲明，代表蘋果仍可提出反論或說明，但若歐盟進一步認定蘋果有違反壟斷事實，將會做出相關裁罰。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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