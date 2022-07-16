【流浪‧市吃員】金大佛／隱居山林的鐵漢，未完待續的柔情

文／金大佛

奔馳於中潭公路，目光肯定會被一頂巨型鐵帽給吸引。建築外觀乍看會誤以為是一間藝術工作室，若是沒有停下腳步、一窺究竟，不會曉得這實質是一家靜靜在國姓鄉營業超過二十年的咖啡廳。

然而，若將咖啡館視為一間小型美術館也不為過。空間由率性的老闆一手打造而成，運用鐵雕、荒木以及石頭等，一點一滴在半山腰建構出「鐵帽咖啡」；老闆是一名資深的鐵雕藝術工作者（他特別強調自己不是「藝術家」），平時經營鐵帽咖啡之餘，也會接些鐵雕藝術的訂單。

鐵帽咖啡館外觀每隔一陣子就會「改頭換面」，繪上不同的壁畫，今年烏俄戰爭爆發，門面特別繪製烏克蘭的國旗，並寫上「Peace」，祈求戰爭早日落幕。值得一提的是，門前設有一個鐘，但設置目的並非為了給網美拍照打卡，而是上門的客人尋不著老闆身影時，可以敲鐘，人在周遭的老闆便會聞鐘聲現身；老闆收編四隻米克斯狗狗，個性皆溫和親人，亦是咖啡館稱職的公關，只要一見有人上門，會立即搖著尾巴、出外迎接，還會在門口轉頭看客人有沒有跟上來。

不論是牆上、桌椅甚至是天花板，處處都能發現鐵帽咖啡老闆施展的創意，其中藝術創作又以紅玫瑰為大宗。「紅玫瑰帶刺，會使人受傷。」老闆喜愛紅玫瑰的理由浪漫得緊，也讓我瞬間聯想到張愛玲的作品《紅玫瑰與白玫瑰》。

我追問：「那白玫瑰呢？」

原以為會得到同樣富含詩意的答覆，沒想到老闆笑說「白玫瑰喔？那是喪禮用的。」

沒有客人的時候，老闆便在山林間自得其樂。（圖／金大佛 提供）

鐵帽咖啡沒有印製紙本菜單，一片木板就成了菜單，僅賣黑咖啡、拿鐵以及可可亞三款飲品，可選冷熱，均一價100元；老闆淡然地說他賣的不是咖啡，是感覺。

造訪過無數家咖啡廳，也遇過不少個性隨興的經營者，然鐵帽咖啡老闆的瀟灑指數，我想是他人難以超越的程度。老闆送上咖啡後，同行人詢問是否要先結帳，他答完都可以又補上一句：「不付也沒關係。」緊接著又對我們說：「你們就自己在這喝咖啡，我要去睡午覺了。都來到這裡了，就不要看手機，多看看風景吧！」便步出鐵帽咖啡，這還是人生頭一次遇到老闆發「睡覺卡」，徒留客人在店內自得其樂；老闆睡了一場午後雷陣雨後，再次登場，坐在座位上邊玩單人跳棋邊與我們談天，犬隻們則如隨扈般圍繞著他。白色的米克斯Peter是鐵帽最有人氣的店狗，老闆說牠是一對情侶分手後給他養的。雖然曾經淪為愛情的遺物，但牠依舊待人熱情，只要予以輕撫，就會回報燦爛笑容，這也不免讓人更心疼牠的遭遇。

欲前往鐵帽咖啡不一定得照表定營業時間，老闆說他就住在下方，只要他人在家、聽到鐘聲就會來開門煮咖啡，甚至說客人想自己煮也可以；老闆極致的隨心所欲，以及遼闊的山景加持，連帶著客人也不自覺被感染、身心跟著主人放鬆起來。

我想，鐵帽咖啡老闆二十年來，在山林之間供應的不是咖啡，而是令人憧憬的生活態度。