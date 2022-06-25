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【碗盤裡裡外外】吳旻育／玻璃杯中的數字密碼

聯合新聞網／ 吳旻育
哇咖吚哩內用時，（左起）經典「143玻璃杯」，以及來自日本青海波紋碗裝盛與日式咖哩。（組圖／吳旻育 提供）
哇咖吚哩內用時，（左起）經典「143玻璃杯」，以及來自日本青海波紋碗裝盛與日式咖哩。（組圖／吳旻育 提供）

●專欄「碗盤裡裡外外」：吳旻育，是詩文集《大人症候群》作者，也是碗盤愛好者，對於餐桌料理、器皿紋樣與燒製工法等等略有研究，與你分享以「美食」與「美器」共振下的美好用餐日常。每月一篇，敬請期待。

文／吳旻育

鐵窗花、木窗框、壓花玻璃，老屋顏工作室曾這麼形容過——他們是「老屋立面上常見的窗戶三劍客」。雖然隨著時代更迭，三劍客的出場機會漸少，但就像許多曾經的偶像團體一樣，三者走向了「單飛不解散」的道路，並在文創的領域中，各自走出了一條康莊坦途。

今天造訪的店家，是位於宜蘭市區巷弄裡的「哇咖吚哩」——一間大隱於市，藏身在高樓公寓之中，卻格外亮眼的老屋咖哩製造所。既是老屋，從裝潢風格到玩偶擺飾，店內到處都充滿著復古的元素，而在濃濃的懷舊風中，令人眼睛為之一亮的，便是拿來作為桌面使用的木窗框與壓花玻璃了。

與現在多為高樓大廈的城市景觀不同，早年的屋舍高度較矮，為了確保隱私，當時的門窗經常使用不完全透光的壓花玻璃。這種壓花玻璃厚度為3毫米，製作時透過有花紋的滾筒滾壓，將花紋軋到透明玻璃之上，壓花的花紋則大多是利用簡單的圖騰進行排列組合，其中又以「海棠花」和「十字花」最為經典。

說起令人懷念的玻璃用品，自然就會想到臺灣的各式玻璃杯，像是在喜宴及熱炒店中清脆碰撞的玻璃酒杯，或是冰菓室和冷飲攤上經常使用的印花玻璃果汁杯。無巧不成書，這兩種款式的玻璃杯，在容量上也都有他們的數字密碼。

（右）隱藏在高樓中的老屋咖哩製造所外觀，以及（左）店內壓花玻璃，分別是上的「十字花」與下的「海棠花」局部近拍。（組圖／吳旻育 提供）
（右）隱藏在高樓中的老屋咖哩製造所外觀，以及（左）店內壓花玻璃，分別是上的「十字花」與下的「海棠花」局部近拍。（組圖／吳旻育 提供）

小巧的玻璃酒杯上，大多印著各種品牌的標誌，其實不只是玻璃杯，早期許多碗盤器物上，都可見到這類的廣告，可以說是那個年代常見的行銷手法之一。前一段時間，春池玻璃推出了一系列的「143玻璃杯」，其命名中的143，所指的便是這種啤酒杯的容量——143毫升。

143毫升，據說是過去戰爭期間，民生物資短缺，公賣局為了控制酒類的消耗所生產的小容量玻璃杯。143毫升，豪邁一點即可一飲而盡，對於喜歡「乾杯」的臺灣人來說，是十分剛好的容量。因此雖然沒有規範制定，但因為相當符合臺灣人的使用習慣，便一直沿襲使用至今。

甜點組合，（左起）盛裝果汁的是以夏季花果為主題的印花玻璃杯，以及店內極具特色的飯後甜點──雞蛋糕。（組圖／吳旻育 提供）
甜點組合，（左起）盛裝果汁的是以夏季花果為主題的印花玻璃杯，以及店內極具特色的飯後甜點──雞蛋糕。（組圖／吳旻育 提供）

而哇咖吚哩使用的玻璃杯，則是另一種傳統的印花玻璃果汁杯，其多以夏季花果為主題，從外觀上就讓人有「透心涼」的感受。有趣的是，這種玻璃杯上經常印有容量刻度，並且都為500毫升，但實際測量就會發現，他們的容量其實僅有400毫升，與我們之前提過的生意碗一樣，堪稱視覺魔術師。

古早的玻璃們，乘載了許多人共同的回憶，彷彿一面時光隧道，當光線經過，打在地上的影子都是從前。

哇咖吚哩-咖哩製造所

宜蘭縣宜蘭市復興路一段121巷16號

11：00～14：00，17：00～20：00


宜蘭 台灣人 創,專欄 讀創故事

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