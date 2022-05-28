【碗盤裡裡外外】吳旻育／你家裡也養了一隻雞嗎：潮汕雞公碗

●專欄「碗盤裡裡外外」：吳旻育，是詩文集《大人症候群》作者，也是碗盤愛好者，對於餐桌料理、器皿紋樣與燒製工法等等略有研究，與你分享以「美食」與「美器」共振下的美好用餐日常。每月一篇，敬請期待。

文／吳旻育

「你省省吧你！叉燒飯就是叉燒飯！多加顆荷包蛋頂多二十元一碗！黯什麼然銷什麼魂飯呀？」

在經典港片《食神》之中，「黯然銷魂飯」是周星馳反省了畢生的起落後，所做的最後一道料理。二十塊錢一碗的叉燒飯，與匯集高檔海鮮食材而成的超級無敵海景佛跳牆，一同被端上了評審臺，一個裝盛在華麗眩目佛跳牆盅裡頭，而另一個則是被放在一只手繪雞公碗之中。

周星馳的作品，堪稱是臺灣電視臺中重播次數最高的電影，某日若百無聊賴，轉遍所有頻道仍找不到吸引人的節目，不妨再看一次《賭俠》，其中阿星在寄給陳小刀的錄影帶裡誇張吃麵的片段，所用的竟然也是雞公碗。事實上，雞公碗廣泛地出現在香港許多影視作品之中，就連香港TVB拍的金庸武俠劇裡，也能在不同朝代的場景中，看到雞公碗的身影，真可謂穿越時空的大時代小碗盤。

（上）櫥櫃裡的古早手繪公雞碗 局部（圖／聯合報系新聞資料庫照片）（下）現代量產製作的仿古雞公碗。（圖／吳旻育 提供）

現在說起雞公碗，即使是香港的朋友可能也會感到有點陌生，但早期在街邊的大排檔，吃飯、喝茶、喝酒用的都是雞公碗，就如同《食神》電影裡，其所代表的意象一樣，雞公碗曾經是最貼近常民生活的食器。循其根本，最早製作雞公碗的是潮汕一帶的窯場，比起景德鎮與唐山瓷器，潮汕地區較多生產物美價廉的粗碗，若高官達貴用的是精緻的鳳凰碗盤，那一般老百姓用的就是厚實耐用又不燙手的雞公碗。

除了在電視裡穿梭時間，隨著華人的移民遷徙，這只紅冠黑尾公雞，也飄洋過海，傳到了新加坡、馬來西亞及泰國等地，簡直是時空旅雞。像是1960年代的檳城，如果在麵攤點一碗福建麵，就有很大的機會與雞公碗相遇，或是與我一樣，造訪位於臺灣宜蘭蘭陽女中旁的「初王牌1號店」，點一碗海南雞飯，也能看見現代量產製作的仿古雞公食器。如若你對雞公碗有莫大的堅持，那就一定得去一趟泰北南邦（Lampang）的塔那磨里陶瓷博物館（Dhanabadee Ceramic Museum），裡頭有收藏並持續製作傳統的手繪雞公碗，同時也記錄了華人移民的歷史。

（左）販售新馬美食的初王牌1號店，（右）以雞公盤裝海南雞，有一種親子丼的惡趣味。（圖／吳旻育 提供）

說起公雞，因為其臺語發音與家（ke/ku）相似，而有起家（雞）的吉祥意涵，加上農業社會中，幾乎家家戶戶都有飼養雞禽，因此對一般民眾來說，公雞圖紋會令人感到親切、好接近，所以公雞同樣也是臺灣早期相當受歡迎的碗盤圖紋，兩相比較之下，潮汕的公雞色彩豔麗、形態生猛，而臺灣的公雞則是使用鶯歌的胭脂紅色，在田間漫步的神態也更加閒適，頗能反映兩地的民情與審美，十分有趣。

筷桶上的公雞顏色偏橘，更接近傳統手繪雞公碗的質感。（圖／吳旻育 提供）