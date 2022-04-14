【碗美餐桌‧徵文示範作】吳旻育／市場裡的我家菜粽

文／吳旻育

我家在某路471號，423號是母親開的小吃攤，兩個定點之間隔著一個菜市場，我每天都得經過幾次。從家裡走到小吃攤，會路過市場裡的幾個攤販，包子店的外省大媽、賣地瓜的矮小女人、水果卡車的胖大叔。有時候太早，天還沒亮透，雀群起起落落，爭啄著市場地上的碎食，塵絮在微光中顯得格外清晰，彷彿可以看見一粒灰塵撞向另外一粒，然後變成更大的一粒灰塵，那彷彿是宇宙的起源。

家裡的小吃攤，一個小小的店面，但賣了不少品項，粽子、碗粿、涼麵、味增湯、虱目魚羹以及各式便當，不過開業最初是從販賣粽子開始，所以市場裡的人們，依然習慣稱我們家為「賣肉粽的」。對「賣肉粽的」家庭來說，一年裡最重要的節慶不是過年，而是端午節，在端午節前準備大量的訂單，過完節後才終於可以休一個長假，也是家人難得能好好相處的珍貴時光。

423號，我家小吃攤的店門口。（圖／吳旻育 提供）

小時候不喜歡油膩、重口味的食物，因此比起肉粽，我更喜歡吃菜粽。菜粽的名字雖然有個菜字，但裡面的餡料並沒有包青菜，而是台語中「素」的意思。菜粽裡只包花生，所以也有人稱之為花生粽或土豆粽，和肉粽相比，菜粽的味道顯得清淡許多，顏色上也更接近糯米本來的米白色，因為其簡單的調味，因此更凸顯出了糯米與花生的清香。食用時用叉子將菜粽切作小塊，再裹滿醬油膏與花生粉，黏口的糯米、鹹甜的醬油膏與花生雙重奏的搭配，即是我童年時對美食的定義。

因為家裡是賣粽子的，所以一年四季都有粽子可以吃，端午節吃粽子這件事也顯得稀鬆平常。一直到台北求學、工作後才發現，原來有許多人不僅沒有吃過菜粽，竟然連聽都沒聽過，甚至要在台北找到一家佐料有花生粉的粽子店，居然是一件十分困難之事。唸大學時，母親還沒退休，端午節回家時，母親總讓我帶幾串粽子上來台北，看著身邊朋友對菜粽反應的改變：從初次見聞的驚訝到小心翼翼地試探，再到每年端午節反覆確認我有沒有帶粽子返校，然後一起在寢室開一場菜粽派對，彼時竟有一種家業及童年記憶被認同的成就感湧上心頭，彷彿菜粽被賦予了桂冠，成了西王母盛會上蟠桃一般的存在。

粽子是端午節的代表美食。（圖／吳旻育 提供）

吳旻育私房菜：菜粽（份量約10顆） 材料： 粽葉 20片 棉繩 10條 糯米 500克 花生 300克 鹽 適量 花生粉 適量 醬油膏 適量 步驟： 1. 清洗粽葉和糯米後，將粽葉放入滾水約3分鐘後撈起，瀝乾後放置一旁備用 2. 將花生放入電鍋中蒸煮，內鍋加水蓋過花生，外鍋加2杯水 3. 將糯米、花生、鹽拌勻做為內餡。 4. 取兩片粽葉折成漏斗狀，放置於手上，以虎口固定。 5. 以糯米、花生、糯米的順序，適量放入內餡。 6. 將上方粽葉折起成三角狀，再用棉繩綁緊成粽子。 7. 把粽子浸入放滿水的大鍋中，悶煮2個小時撈起後瀝乾即完成。 8. 搭配醬油膏及花生粉食用，風味更佳。

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