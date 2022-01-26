【低潮中最溫柔的陪伴‧徵文優勝作】熱帶雨／毫無保留的白色溫柔

主題徵文「深夜解憂電臺：低潮中最溫柔的陪伴」為一刻鯨選、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享激勵人心的生命故事，並鼓勵、陪伴那些曾與你經歷相同低潮的人！得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／熱帶雨

「請問您的緊急聯絡人呢？」

原本正準備換上病人手術服的我，轉頭看著一臉疑惑的護理師。

「我已經成年了，而且這只是個小手術，請問這樣也需要緊急連絡人嗎？」我有點不解地問。

沒想到聽完我的問題後，護理師們竟然有點驚慌失措的感覺，圍成了一小圈低語道：

「這樣可以嗎？」

「不好吧！萬一出事了怎麼辦？」

「就是啊，誰要負責？」

「這樣沒有人敢做吧？」

我心裡悄悄地嘆了一口氣。

只見一個面善看起來又熱心的護理師，稍微怯生生地走上前來說：

「因為需要麻醉，或是可能遇到一些突發狀況，還是需要您留下緊急聯絡人的資料，親屬或是朋友都可以…」

「親屬都在國外，因為需要檢疫來不及回來，朋友的話，目前好像…沒有？」

原來自已也到了不好隨意找朋友的年紀。

「同事的話也可以，只要有人可以聯絡都可以…」護理師幫著出主意道。

「那…好吧！」我查了查手機，隨手寫下了個交情還可以但不熟的同事聯絡資訊，暗暗祈禱她不會接到任何通知。

躺進了手術房的床上，最後映入眼簾的只剩下純白的制服與牆壁，像被一無所有的白色包覆一樣，在聽著麻醉醫師的喃喃低語中，我漸漸地失去了知覺。

*

朦朧的意識裡，出現在夢境中的，是幾年前喪夫以後為了轉換心境，在好幾年前去過的溪頭。

我和外子因為旅遊而相識，外子也很喜歡旅遊，年輕的我們，異口同聲地無法理解「舊地重遊」這個詞彙，總覺得既然人生、金錢、時間都有限，太多地方沒機會去了，為什麼還要浪費時間重遊舊地呢？

然而喪夫之後，活到了現在的年紀才能體會，喜歡有人結伴出遊、又始終無法習慣旅行團的我，到了孤身一人的現在，似乎連旅行都成了困難；不是因為無法前往，而是因為缺少了可以跟我共享旅程與目的地風景的旅伴，就算能夠順利地到達目的地，在陌生的地方反而使我更顯徬徨，那似乎越發鮮明地提醒著自己，我已孤身一人。但如果是舊地重遊，雖然不再像是發現新大陸般的雀躍心情，卻彷彿每走一步，就能夠拾起一片片那鑲嵌著往日美好的回憶碎片。

意識逐漸地遠去……。

夢境中，司機熟練地開著公車，隨著山路蜿蜿蜒蜒地像要往天上開去。我將頭靠著車窗，望著天空上那像細絲一般落不盡的綿綿細雨；相識的人未必同站下車，一起搭到終點的人卻也未必相識，這不像極了人生嗎？

初秋的溪頭，天已微涼，踏進溪頭的森林，筆直的樹幹像是要刺破天空一般巍峨聳立，蓊鬱濃綠的松柏樹冠間，但見松鼠上下嬉鬧；被水氣潤濕的地面則略顯濕滑，油亮的青苔透出一股清新的氣息。健行了一小段路後，我接著走上了架設在樹林間的空中走廊，曲折的廊道奇妙地繞走於樹幹之間，乘著林間漸漸升起的氤氳霧氣，恰似飛龍盤旋於白雲之巔，我貪享著眼前美景，恨不得大口吸盡這飽含天地精華的水霧，讓沁涼的霧氣滌盡被孤寂侵蝕得傷痕累累的心靈；然而不知何時周遭人聲漸稀，回過神來，四周竟已變成了白茫茫的一片，孤獨又悄悄地包圍了我，這世界，似乎又只剩下了我一人……。

*

我全身無力地醒來，原本以為又會是在一個孤伶伶的房間，在那個一無所有的白色房間。

但我卻看到了那個面善又熱心的護理師，而她也正靜靜地望著我。

「太好了，您醒了，我去請醫師過來，您稍等一下。」

「妳一直在這裡等我醒來嗎？」

「也不能說一直，不過不知道為什麼，看到您一開始沒有填寫緊急聯絡人，又自己一個人進手術房，總覺得很捨不得的感覺，就希望您醒來時，不會覺得只有自己一個人這樣，所以在這裡等。您稍等一下，我去請醫師過來。」

我第一次知道了原來，這世上，竟然還有這樣無私的陪伴。而這樣不求回報的陪伴，是如何地拯救了因為孤寂而常年抑鬱寡歡的我。

盈眶的淚水撲簌而下。

我終於了解醫師與護理師制服的白色，不是因為反射了所有的顏色而一無所有，而是因為他們對待病人，已經毫無保留地給予了他們所能提供的一切。