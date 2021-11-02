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udn閱讀網路徵文「低潮中最溫柔的陪伴」金榜名單揭曉！

聯合新聞網 / 讀.書.人

主辦單位／udn閱讀頻道讀創故事

協辦單位／一刻鯨選

評審／讀創故事一刻鯨選

為了募集激勵人心的生命故事，並鼓勵、陪伴那些曾與你經歷相同低潮的人，本次主題「深夜解憂電臺──低潮中最溫柔的陪伴」由聯合新聞網閱讀頻道、讀創故事以及一刻鯨選共同攜手舉辦。徵文活動期間收到豐富且切入角度多元的投稿作品，投稿者的創作中包含鄉愁料理、情場失意、堅貞友誼等故事，並與示範作作家溫暮、凌性傑、張嘉真、蕭詒徽（依文章刊出時間序）的作品互相呼應之外，同時也募集到一些嶄新創作故事，像是透過職場挫敗、升學壓力、喪親悲慟之中切入的作品也不少。偶爾也有另闢蹊徑的創作，例如，投稿者受身邊特定對象、動物的陪伴與觀察啟發，無論是睹物思情，心境轉念後的豁然開朗，還是具有深度哲思或張力情節文字安排，或者是讓作家心事赤裸裸揭露在讀者面前，皆令評審團隊感同身受，相當動容。

本次評審團由讀創故事、一刻鯨選組成，歷經兩階段的評選，整整一個月的審閱期，共同決議出20篇入選作品，11月5日起將陸續於聯合新聞網的閱讀頻道刊出，除參加獎50點U利點數、一刻鯨選課程兌換點數30點以及精美小禮組之外，作品也將集結成冊上架於「（讀創故事／原創頻道）」 另外也將從這些作品中，挑選出適合轉化成音頻作品的文章，並由專業聲優演繹朗讀，收錄至一刻鯨選，期許作品以另一種形式呈現下，能加倍生動地鼓舞更多人，重拾面對困境的勇氣及希望。敬請期待！

歷年徵文獲選作品均已同步收錄其中，歡迎前往「讀創故事‧原創頻道」為努力創寫好故事的作家們加油打氣！

本次獲選作品：

優勝作

仝子／煮茶熬字編織巨人的港灣

熱帶雨／毫無保留的白色溫柔

童子／人生我想點一杯雲淡風輕

徐子晴／收音機和螢火蟲

古家榕／終有一天，你會擁抱那片向陽花田

●前五名入選作每篇將獲得稿酬3,000元（含稅），以及精選小禮物（文創商品、讀書吧帆布袋１個 ）。

佳作

張芷瑜／我們一起走路

賴蒼／衣魚的靈魂，人類的日子

安妮張／陪你看日出

陳珮珊／未曾言說的，最是明白

何惠彬／我們一起觀鳥

芸礐／你不在，「味」來依舊香氣四溢

邱秋香／陪伴

窗黎／晚點我再載你出門

卡羅梨／畫一幅靈魂良藥

薛喬希／一場與青春告別的綿綿細雨

若環／請向前走

徐尹／文學那兒有光

霓可拉絲／圍巾

蔡育琳／珍惜一起散步的時光

洪金鳳／沒有妳們就沒有今天的我

●以上入選佳作每篇將獲得稿酬1,000元（含稅），以及精選小禮物（文創商品、讀書吧帆布袋１個 ）。


讀創故事 文創 徵文 讀書吧 一刻鯨選

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