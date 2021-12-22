【低潮中最溫柔的陪伴‧徵文佳作】若環／請向前走

文／若環

那是個平凡的假日下午，我和當時的男友在電話中大吵一架。他平常溫柔的模樣瞬間變了，大罵髒話後就把電話給掛掉，留下驚嚇和錯愕的我。就這樣結束了嗎?18歲熾熱的初戀。而後的幾周，只能用生不如死來形容我的狀態。因為是大學同班同學，每天還是會見面，那尷尬的氛圍總是圍繞著我們。從形影不離到形同陌路。同學們的耳語和眼光也讓我感到十分難熬。當時每天大哭、吃不下也睡不好，甚至想著休學算了，原本就不胖的我顯得更為消瘦憔悴。

一日，死活撐在學校的我，已經快要承受不住如潮水湧來的悲傷。表面上認真地和同學討論報告，內心已是心亂如麻，瀕臨崩潰邊緣。突然，手機螢幕亮起，是媽媽來電。一聽到那熟悉溫柔的聲音，我的眼淚已經快要潰堤，胸口難以壓抑的委屈，只想好好地向媽媽傾吐。彷彿有心電感應似的，媽媽說她擔心我會太傷心，所以打電話來關心。那通電話對我來說是莫大的安慰，也是一場及時雨。雖然聊天的時間不長，但是有一種被深深關愛的感覺，從心底暖暖的升起。像是點燃舒緩身心的香氛蠟燭般舒適，給我很大的勇氣及安全感。

那陣子除了媽媽的關心，還有同學、朋友們的細心陪伴，許久不見的高中好友特地傳了一大篇暖心的文字，讓我感覺自己被理解和被愛著。不過解鈴還需繫鈴人，再多的陪伴都無法取代自己思想上的轉化。那次失戀後，我開始大量閱讀以及接觸禪修。我發現原來沒有伴侶能夠如此自由自在，從沉浸在兩人世界到經營自己的生活，回頭看才知道這就是成長的滋味。

之後幾年，我積極地參與禪修活動。我自己也清楚是因為再也無法承受心靈的極大痛苦，所以需要找到一個出口。有次因緣際會聽到佛曲的現場演唱，和諧的曲調和動人的歌詞，其中隱含的悲願竟讓我感動地久久不能自己，並且發願如果未來有機會，我也要成為那個用音聲療癒別人的人。

當時，只要有人稱讚我年紀輕輕就參與禪修活動很有善根，我總是苦笑。不過在禪修團體中我也遇到了許多有趣的人，有人想要探尋生命的意義；有人想要排解壓力；也有人跟我一樣因失戀而去。後來，我真的加入了佛曲演唱的團隊。即使自己的歌聲實在不甚好聽，我仍積極地練習，也重拾多年未彈的鋼琴，把美妙的佛曲分享給更多的人。夜闌人靜時，我總感激我曾經在人生的道路上狠狠地摔了一跤，也因此發現了另一條人跡罕至但風光旖旎的小徑。

不過，人生要修的學分還很多。參與禪修活動約兩年後，我從大學生畢業成為上班族，步調快、壓力大的職場及錯綜複雜的人際關係讓我適應不良，先是暈眩、恐慌，再搭配失眠，攪和成一杯廣泛型焦慮症特調。那段時間我還有慮病症，看遍了中西醫，大把大把地吃各種藥物，不舒服的身心狀態大約持續了一年，非常狼狽卻又停不下來的感覺非常糟。

這些身心的狀況嚴重影響到我的工作及生活，我沮喪了好一陣子，覺得自己沒辦法做好任何事，也沒有活下去的動力，常常想著若以這種樣態活著比死了還痛苦吧！不過，漸漸的我開始想要轉變，不想再被困在無能為力的狀態，我不能對自己的心病妥協，任由它接管我的人生。所以我開始積極地尋找各種方法，寫感恩日記、做心理諮商和開始運動等，一點一滴地改變自己。改變的路很漫長，但我堅持下來了，停掉固定服用約一年的抗焦慮藥物，人也比較清爽和開朗。雖然沒有完全康復，但確實是感覺好多了，也知道在焦慮來襲怎麼安撫自己、和自己在一起。

雖然人生有時讓你感到絕望和晦暗無光，但我們還是可以放鬆自己、放空自己、放過自己。去感受熱熱的陽光、鹹鹹的海水和暖暖的人情。經過這些事件，我體會到能陪你到最後的人，只有自己，所以要好好的認識自己、多花時間和自己相處、對話，善待自己就如同善待你最珍視的人。我很喜歡的某位TED講者說：「你不能等到生活不再艱難時，才選擇快樂。」沒有所謂的最佳時刻，現在就是The true moment。