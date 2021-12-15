快訊

8年婚爆婚變！王力宏首發聲證實：決定分開生活

【低潮中最溫柔的陪伴‧徵文佳作】窗黎／晚點我再載你出門

聯合新聞網 / 讀創故事「編輯台」
（圖／暮冉muran）
（圖／暮冉muran）

主題徵文深夜解憂電臺：低潮中最溫柔的陪伴」為一刻鯨選、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享激勵人心的生命故事，並鼓勵、陪伴那些曾與你經歷相同低潮的人！得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／窗黎

外面天氣很好。

雲朵與天空的比例，晨光的色澤與玫瑰色的天光，拂面吹來的微風......

唉。

真的，很久沒有注意這些微小的事情了—但我現在可以了，因為我離家出走了。某個意義上，也可以說是我被隔絕在外了。畢竟，我那位處市郊的便宜小租屋處裡頭，也只有我和她，所以很難判定究竟是誰離開了誰。我們沒有吵架，只是屋子太小了。任何人，在我那間屋子裡，只可能待在三個地方：工作桌前、雙人床上、或是廁所裡。

她在床上無聲地流著淚，而廁所在樓上的施工的這幾天，無時無刻從牆裡傳來川流不息的水流聲；至於工作桌，我是一刻也不想待了。除了賺錢睡覺跟拉屎，還真沒有別的。

所以，我出了門。

我們很年輕—也許是過於年輕。乾燥、易燃，一不小心就會起劇烈反應，但大多數的情況是，戶頭裡的錢不太允許。譬如說像今天，兩個小時之內，我就會準時踏回那道我後腳剛離開的小房間，載著她，騎個十五分鐘到學校裡去看不用錢的心理諮商。以上是這次小小的出走的流程，報告完畢。

欸，啊，總不能，讓她自己騎過去再騎回來吧。

 ＊

我很久沒有像現在這樣注意過世界的細節。畢業之後，想著如果這段關係要走下去，要結婚，就不能只考慮自己；想要做什麼，那總得有點錢吧，就拼命在工作。正職錢少，就偷空做點小案子。每次工作到一個段落，偷偷地轉頭，看到低氣壓的她躺在床上，眼神穿過天花板直至天空，我總感到一種愧疚感，總覺得自己在浪費別人的青春。

我唸文學的姊姊說我是個沒有什麼靈魂的人，難怪女朋友總是自己在哭。我姊的死對頭(也就是我爸)說沒有靈魂不是壞事，這年頭，靈魂比腳踏車更容易壞、壞了又更難修。我姊說，別聽你爸的，除非你想成為像他那樣的男人。我沒有我姐那麼細膩、也沒有我爸那麼堅強，有時，我也會羨慕他們能像齒輪鑲嵌著彼此那樣，推著日常轉動。

我偶爾會這樣現在這樣「離開」。其實也不久，大概也就是買一頓楊家豆漿的時間，我都坐在公園等早餐，好了，再把早餐帶回去。總是要回去的。不然等等誰來載她去學校呢？

外面天氣很好。

今天，我也找到新的事物，可以跟她描述了。

也許有一天，我們就有可能一起離開那間小屋子—說不定，還可以一起來買早餐—當然如果不行，那也沒關係。我會盡量記得這些，然後帶著早餐回到屋子裡。

我要告訴她，你要相信我。今天，外面天氣真的很好。

而且，當你騎著機車，面前的擋風板會被一種特殊的光給照耀。每張平時看上去是透明的板子，每一處，一絲一毫的裂縫都會反射出水果刀面般的銀光，微弱但清楚。在那時候，人們就可以看見彼此的擋風板上的每一道劃痕。當光走到某個角度的時候，整張塑膠板的劃痕會在瞬間被盈滿的光輝給充滿，融化進一團輝耀之中。從旁邊看，就好像每個騎著車的人，都在發著光。

我在路上了。

我快回來了。

我帶了早餐回來。

晚點，我再載你出門。

早餐 一刻鯨選 讀創故事 徵文 深夜解憂電臺

相關新聞

【原著愛改編】利米／致終將長大的孩子們：《花甲男孩轉大人》

●專欄「原著愛改編」：利米，讀創故事駐站原創作家。是個不忠貞的原著黨員，對原作有愛、對改編亦不排斥的女孩。本專欄旨在介紹由原著文本改編的影劇作品，沒有太嚴肅的分析（畢竟我除了不忠貞外，更是不怎麼專業）

【低潮中最溫柔的陪伴‧徵文佳作】窗黎／晚點我再載你出門

主題徵文「深夜解憂電臺：低潮中最溫柔的陪伴」為一刻鯨選、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享激勵人心的生命故事，並鼓勵、陪伴那些曾與你經歷相同低潮的人！得獎金榜已公布，所有入選作品將

【漢服HanFun】楚楚／漢服女孩的背包裡有什麼

●專欄「漢服HanFun」：楚楚，「衣冠楚楚」的「楚楚」，來自臺北的漢服生活化研究生，分享美好衣冠文化，以及漢服的一百種生活方式。每月刊出2篇，敬請期待。 文／楚楚 孟暉老師在《美人圖》一書裡

【流浪‧市吃員】金大佛／回嘉探訪兩綠洲，咖啡文具兩相宜

●專欄「流浪‧市吃員」：金大佛，讀創故事駐站原創作家。也是遊走於市井巷弄間的美食暨旅遊特派探員，與你一起發現城市角落、品味日常。每月刊出2篇，敬請期待。 文／金大佛 疫情陰霾日漸褪去，有家小

【低潮中最溫柔的陪伴‧徵文佳作】薛喬希／一場與青春告別的綿綿細雨

主題徵文「深夜解憂電臺：低潮中最溫柔的陪伴」為一刻鯨選、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享激勵人心的生命故事，並鼓勵、陪伴那些曾與你經歷相同低潮的人！得獎金榜已公布，所有入選作品將

【低潮中最溫柔的陪伴‧徵文佳作】邱秋香／陪伴

主題徵文「深夜解憂電臺：低潮中最溫柔的陪伴」為一刻鯨選、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享激勵人心的生命故事，並鼓勵、陪伴那些曾與你經歷相同低潮的人！得獎金榜已公布，所有入選作品將

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。