【低潮中最溫柔的陪伴‧徵文佳作】邱秋香／陪伴

主題徵文「深夜解憂電臺：低潮中最溫柔的陪伴」為一刻鯨選、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享激勵人心的生命故事，並鼓勵、陪伴那些曾與你經歷相同低潮的人！得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／邱秋香

整整十年，生命中最難以承受之重，悄悄地抹平在最內心的深處，認識我的人，已經看不到我的心曾經被撕裂過的痕跡。十年前的那一夜，一通電話，把我從天堂推到地底，無常，在霎那之間，我失去了最愛，也失去了我的意識，再次醒來，腦筋一片空白，怎麼會，我用盡全部的力氣從地底爬出，我怎麼辦，當時我沒有掉一滴眼淚，痛徹心扉的感覺整個撲了上來，痛的令我窒息，看過他之後，我呆坐在外面一整晚，沒有辦法思考，只知道他離開我了，旁邊他大學同學都到齊了，全部抱在一起哭成一團，陪著魂不守舍，沒有任何表情的我。不知經過了多久，我想哭了，哭不出來，我的心好像被掏空，很痛很痛！慢慢的回過神來，從小到大不曾讓我操心的他，對所有人貼心入微的暖男孩，他的好，連周圍的人都說他完美的誇張了，但這時他怎麽就讓我這麽的難過。

天亮了，漫長的等待完成了所有程序，天又黑了，孩子，媽媽帶你回家，這時他大學剛畢業。回到他最愛的、美麗的東台灣，是他成長的地方，臨出發前，所有同學淚眼相送，看著這些孩子，我更心痛，那一幕讓我頓時感覺沒有時間悲傷，該怎麼讓這些孩子們迅速從失去他的痛苦中走出，畢竟他們太年輕，回程的四小時，還有不相信他離開的好友，打他的電話確認，回到花蓮，等在家中接他的姐姐及禮儀公司的人，已事先完成了佈置，我先下車，請他們把佈置撤出，大型屏幕改成淡淡的黃色，原本車庫內靠窗的大型盆栽，我請家人把每一尊菩薩請下來，座落於盆栽當中，一切就緒，放著佛樂迎大體進門。

第二天開始，把我想為這些年輕孩子做的，跟禮儀公司討論，他們驚訝我這時還這麽為這些孩子著想，因為我知道，貼心的他會希望我這麽做，為了他的廣結善緣，來自各地從國小到大學的同學、師長都能及時趕來，大體放在家中十天，這當中，我不斷接收到他的同窗好友跟我訴說著我不知道的他，有多麽的好，老師來了，與我分享說他去台北開會，兒子騎了好遠的路，只為跟老師吃頓飯，說時眼中泛著淚水。十天下來，原來他的貼心，善解人意，不是在我眼前而已，其中有一個同學幫他製作了生活紀錄影片，另一個哭紅雙眼的女同學為他寫歌，分散在各地的好友聚集花蓮，只為了能夠看他，他們都說天下沒有不散的宴席，但優秀如他，宴席結束得太早了吧！

期間，我策劃了一個別具意義的告別儀式，為他佈置的小小空間，有一顆許願樹，旁邊的小橋流水，桌上放滿鮮花以及他的照片，來看他的人可以寫下祝褔掛在樹上，沒有香案，只有一盆小花以供獻花，整個佈置以溫馨典雅，符合他溫文儒雅的個性為主，花則以婚禮用的鮮花，低調的的藍加溫馨的黃，告別時間來臨，整個會場也比照佈置，儀式由他高中老師開始，每個人可以上去，講述他的生平，再用三首他最愛的歌曲當背景音樂播放他從小到大的身影，最後我用他的語言在螢幕上留下：

各位親朋好友，我即將遠離到另一個國度，思念是一定要的，但請不要用眼淚送我，因為感性如我，你們的眼淚會讓我牽腸掛肚，從明天開始，我會住在淡水的山上，想我就上山來吧！

儀式結束，所有的同學們都來擁抱我，含淚說：「阿姨，謝謝您的用心，讓我們知道，死亡並沒有那麽可怕，只是去了另一個地方，我們將會用正面的心歡送他，此時我跟他們互相陪伴。」

第二個假日開始，山上都有來自各地他的訪客，想他的人都有一個可以跟他連結的去處，一直到現在。而我，把他送到山上，我照著原先計畫，每天去山上陪他，以度過那最難熬的前半年，因為我知道，唯有讓時間慢慢治療我的傷口，現在我已復原，開始做著他愛做的事，關心他關心的人，他喜歡寫作，我寫作之時，在字裏行間也會有他的溫暖，我把他放在心裡，時時跟他對話，以前要見面，他要坐火車翻山越嶺，現在更近，我與他相約，上窮碧落下黃泉，後會有期。