【低潮中最溫柔的陪伴‧徵文佳作】卡羅梨／畫一幅靈魂良藥

主題徵文「深夜解憂電臺：低潮中最溫柔的陪伴」為一刻鯨選、聯合新聞網閱讀頻道及讀創故事共同攜手舉辦，邀請大家分享激勵人心的生命故事，並鼓勵、陪伴那些曾與你經歷相同低潮的人！得獎金榜已公布，所有入選作品將陸續搶先刊登於閱讀頻道。

文／卡羅梨

常有人比喻生命像一條河流 ,途中歷經春分夏至，朝陽甘露，親人之間的寒暄陪伴，實屬人之常情；一位遠離家鄉，外出闖蕩的遊子，缺乏的不是漂泊的勇氣，而是正逢人生深秋寒月時，一顆願意陪伴，並靜觀擺渡的真心。

因工作合夥關係，我與段相識於初夏時節。

這位與我無血緣關係的隱藏版角色，我們見面不過第一天，卻彷如結識半輩子般的熟悉。

有一天段突然邀請我，一起參加一個畫室的繪畫活動；從未參與過這類繪畫活動的我，抱著許多擔憂及不自信，緊張的問了一些假設問題，甚至前一天還藉由地點難找，想要放棄參與。後來段還是為了配合我，約好在最不易迷失的捷運出口碰面，一同前去。

進門報到，接待人員隨即開口問起：「請問兩位是甚麼關係？」

我心中忐忑卻也疑惑，參加繪畫活動需要限定甚麼關係嗎？我們就只是朋友。

「甚麼意思啊？只不過是繪畫活動，為什麼要知道參與人之間的關係」

像是擰著自己大腿，再用雙手掐轉腸胃般的糾結，我仍有點惱怒的抓著這突如其來的問句，將壓克力顏料一壓一按的置入材料盤，直至我拿起筆刷◦

那次作畫的主題是「愛」，要將心中「愛」的畫面傳達給來參與的彼此；這個字與當時正值婚姻低潮的我，是兩條平行線，何況邀我一同前來的段，還是位不太熟的新朋友，我如何傳達「愛」？太逞強了吧？！。

然而就在顏料揮灑畫布的剎那，整間畫室彷彿被施了魔法，沒有塵世間的喧鬧，煩躁頃刻平息，只聽見靈魂深處的歡愉。有了家庭之後，就像是黑夜中的北極特快車，只能往未知盡頭一路疾駛，卻不知道下一停靠站在哪裡。在社會道德束縛下，個人休閒空間變成不切實際的幻想，所有與藝術創作與欣賞的主題，幾乎塵封在密碼損毀的保險櫃裡；踏入這間畫室前，我已忘記自由繪畫的感覺，曾經玩弄指尖的顏料，不再和我有共同話題。

然而，假設你夠相信天賦命定，中途就算意外走失，也終有找回之時。

不熟悉壓克力顏料技法的我，當時畫了兩顆分裂成一半的愛心，各自長著一隻翅膀，但末端仍彼此連接，兩顆半心交接成一個無限符號。習畫有陣時日的段，早已完成畫作送給了我，但那天活動結束時，挑剔的我尚未完成作品，他要我帶回家畫完成後再拿給他。

離開畫室路上我告訴他，我從來沒碰過跟我這麼相像的人，這兩顆半心就是你跟我，我們都有遇到困境的時候，現在你接住了正逢人生低谷的我，如果有一天你深陷困境，我同樣會用僅有的一隻翅膀，穩穩輔助你，不會讓你往下墜。

那個夜裡，我躺在床上，眼淚止不住的滑落枕間，說不出具體原因，只覺得終於有人理解我對藝術的渴望，我等了十年，而這樣的理解，卻由一位認識未深的朋友給予。

隔了將近一年之後，我跟段提起這件事，他問我到底為何落淚，我才終於釐清，那些眼淚是關於釋放，因為那一場繪畫活動終於釋放壓抑心中許久的熱情，感謝他那一日的偶然邀約，讓我在繪畫中重新找回迷失許久的自我。

人生劇場中，必定會穿插或大或小的陪伴，我們無需條列陪伴的形式，也不必探究情感的長短。只要我們願意搭起一座友善橋樑，對一位偶然行經其中的過客而言，橋的彼端可能就是天堂。