【動物萌星球‧徵文優勝作】蔡育琳／迅猛龍──阿咪的故事

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文／蔡育琳

寵物小檔案： 品種：貓，Mix米克斯 飼齡或照片寵齡：2歲 名字：阿咪

2020年夏天，在新北市淡水區一處山坡，有位愛心媽媽發現一隻奇特的流浪貓。牠很年輕，大約一歲，外表是普通的米克斯貓，但牠的兩隻前腳都只剩下一半，應該是被捕獸鋏夾傷過，而且是兩次。

有些動物踩到捕獸鋏後，沒有得到救援治療，就拖著捕獸鋏繼續求生，直到有一天傷重死亡；或是捕獸鋏越夾越深，終於切斷骨頭，連帶著殘肢一起脫落。在外流浪的狗貓中，有不少因捕獸鋏而變成三腳狗、三腳貓，但很少看到只剩兩隻腳的情況。

愛媽發現的這隻貓，應是在年幼時踩到兩次捕獸鋏，不知牠是怎麼康復的，截斷處已經癒合，剩下粉紅色的皮膚。基本上牠是用兩隻後腳走路，但有時也需要攀爬，因此兩隻前腳有結繭和小傷口。無論如何，牠仍然努力活著，吃著附近人家的剩食，看到人就逃跑，跑不快還是要跑。

愛媽餵養貓咪一段時間後，用誘捕籠把牠抓去結紮，原本想放回原地，但是看牠身體有殘缺，在外生存太辛苦，就想找個地方安置牠。愛媽家裡已收養多隻浪貓，目前沒有空間，先把貓咪寄放在某動保團體，後來問我能否做牠的中途之家。我算是業餘的動保志工，曾經送養過一些狗貓，多年來也認識了幾位愛媽，大家都會互相幫忙，因此我接下了這份中途的工作。

阿咪是一隻看似平凡，卻又不平凡的貓。（圖／蔡育琳 提供）

初見與適應

當我第一次見到這隻貓，首先注意到，在牠的籠外有一張紙寫著：「阿咪（迅猛龍）雙手遭捕獸鋏夾斷」。是的，愛媽給牠取名為阿咪，雖是菜市場名也頗為親切，為何說牠是迅猛龍，因為牠站起來的樣子像恐龍。

阿咪非常怕人，緊縮在角落，愛媽用紙板將牠慢慢推到提籠內，花費了不少時間，像牠這種情況，如果要看醫生，肯定是個艱難的任務。來到我家後，我們布置了一個有隱密性的空間，比牠原本的籠子大，四周都有圍片，上面蓋著紙箱，希望讓牠有安全感。

之前我養的狗貓都已過世，大概有三年沒再養，這次遇到阿咪，讓我感覺很不一樣。首先是牠的兩隻前腳，不知行動是否會有困難，其次是牠怕人的個性，又轉換新環境，恐怕難以適應。果然，剛來的兩三天，牠幾乎都躲在桌底下，還好有吃飯也有上廁所，不用太過擔心。

後來我發現，一切都能隨時間而改變，過了一個多月，我可以輕輕地摸到阿咪了，那一瞬間感覺很不可思議。阿咪曾經受過那麼大的傷害，在外求生又是那麼困難，牠會封閉自己其實是一種自我保護，現在牠居然願意讓我觸碰，打開心防再次接受人類，對牠是一個突破，對我是一種榮幸。

原本阿咪只待在我房間，後來也會到客廳走動，我鋪了一些軟墊，牠在軟墊上會用四隻腳走路，因為殘肢碰到軟墊不會痛，而在磁磚地板上，牠就只用兩隻後腳走路。平常牠走幾步就會躺下，懶得走動加上愛吃，漸漸就發福了，站起來不像迅猛龍，倒像一隻胖胖的母雞或兔子。

阿咪從浪貓變成了家貓，可以摸、可以抱，還會讓我親親。牠不只愛吃也變得愛叫，原本我以為牠是一隻安靜的貓，如今似乎解放了本性，半夜也會吵著要吃飯。當我出門回來，牠就會高聲喊叫，似乎在抗議我怎麼出去那麼久，有次我在爬樓梯、還沒進家門，就聽到牠的呼喊聲，原來牠認得我的腳步聲，太神奇了！

阿咪的站姿與坐姿，各有可愛之處。（圖／蔡育琳 提供）

阿咪的貓生

阿咪最常做的就是躺著放空，很少動又愛吃，可以叫牠肥咪了。

阿咪的命運，因捕獸鋏而有巨大改變，為何會有捕獸鋏？可能是有人想抓動物來吃，或是想傷害動物致死，以減少動物的出沒。其實，動物保護法早有規定，使用或販賣獸鋏可處15,000至75,000元罰鍰，使用獸鋏造成動物死亡或殘缺，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰金。

儘管有如此法規，搜尋一下捕獸鋏的新聞，直到今天仍是到處發生。或許有人以為捕獸鋏只在山上、田野間，其實都市中也有，我自己也撿過一隻三腳貓，就在新北市蘆洲區一個公園旁，算是熱鬧市區。那隻三腳貓個性很親人，後來找到好心人領養，但不是每隻狗貓都如此幸運。

阿咪的未來會是如何？因為牠的殘缺，還有慢熱的個性，愛媽不敢奢望有人會領養牠，可能等愛媽那邊有了空間，就把阿咪接回去自己照顧。而我做為中途，希望阿咪能找到永遠的家，如果有需要，我也願意一直做牠的中途，總之一定不會讓牠再流浪。

說實在，阿咪是一隻平凡的貓，但也是一隻不平凡的貓。平凡在於，阿咪跟其他的貓差不多，愛吃愛叫愛玩，高興了就讓你摸，不高興就打你咬你。不平凡在於牠殘缺的雙腳，儘管曾被人類傷害過，牠仍保有純真的本性，讓人不禁心疼又想對牠更好。

養了阿咪之後，我在網路上發現一些傷殘或癱瘓的狗貓，也有活潑好動的例子，飼主幫牠們開了社群帳號做紀錄，受到許多網友的按讚分享。殘缺之後不代表生命就此黯淡，動物仍然依循本性、活在當下，因為牠們的單純與真實，不像人類想得太複雜，我們可以跟動物學習的，真的很多很多。

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